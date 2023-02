Geo Barents, 10mila euro di multa e fermo di 20 giorni per la nave ong: ha violato la legge

Multa e fermo amministrativo per la Geo Barents. La nave della ong Medici senza Frontiere che ha violato il decreto del Viminale sulle nuove norme in mare. A comunicare le sanzioni previste dal governo è la stesa ong con toni drammatici e rabbiosi. “Le autorità italiane sono salite a bordo della Geo Barents. E hanno notificato al nostro team il fermo amministrativo di 20 giorni e una multa da 10 mila euro”. Neanche a dirlo Medici senza Frontiere sta valutando le azioni legali, “non si può essere puniti per aver salvato vite”.

Da oggi la Geo Barents resterà ferma in porto per 20 giorni

Ora la nave, che ha violato il codice di comportamento delle ong, si trova nel porto di Augusta, in Sicilia. Era pronta a salpare per nuove operazioni e invece resterà ferma per venti giorni in porto. La sanzione arriva poche ore dopo il definitivo via libera del Senato alle nuove norme del decreto Piantedosi. Alla Geo Barents si contesta il cosiddetto soccorso mutiplo. Il 17 febbraio la nave approdava nelle Marche con 48 migranti salvati al largo delle coste libiche. Pochi giorni prima il 24 gennaio aveva soccorso 69 persone, e il giorno stesso aveva ricevuto l’indicazione di dirigersi verso il porto di La Spezia. Il giorno dopo, mentre stava andando verso la città ligure, aveva fatto altre due operazioni di soccorso di imbarcazioni in difficoltà. Solo dopo si è diretta a La Spezia. Dove aveva sbarcato 237 migranti salvati in tre diverse operazioni.

Il nuovo codice approvato ieri in via definitiva in Senato

Il nuovo codice di condotta messo a punto dal ministro dell’Interno Piantedosi è in vigore da inizio gennaio, ma solo ieri è stato approvato in via definitiva dal Senato (84 voti favorevoli, 61 contrari e nessun astenuto). Tra le novità della legge rientra l’obbligo per le Ong di richiedere l’assegnazione del porto di sbarco. “Che deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso”. Il nodo che più ha fatto protestare la sinistra riguarda i cosiddetti “salvataggi multipli”.

Vietati i salvataggi multipli, multe fino a 50mila euro

Per il comandante sono previste multe fino a 50mila euro e la nave può essere sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi. In caso di reiterazione della violazione con l’utilizzo della medesima nave, è stata introdotta la sanzione accessoria della confisca dell’imbarcazione.I ntanto, è previsto per questa sera intorno alle 23 l’arrivo nel porto di Ortona, in Abruzzo, della nave Aita Mari della ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario con 40 migranti a bordo.