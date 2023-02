Foibe, oltre 30 appuntamenti per far conoscere ai giovani una tragedia a lungo “dimenticata”

Oltre trenta appuntamenti in quasi tutte le Regioni italiane, caratterizzati dalla missione sociale di raccontare e far conoscere a ragazzi e studenti la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, nella consapevolezza che solo la conoscenza permette la crescita di una comune memoria nazionale nel nome della pietas e dell’onore verso le vittime. Inizia da Premariacco (Ud) il ciclo di incontri del senatore Roberto Menia (Fdi), padre della legge che ha istituito il Giorno del ricordo e autore del volume “10 febbraio, alle foibe all’esodo” (ed. i libri del Borghese).

Menia, la tragedia delle foibe e l’esodo

«È per me una missione raccontare la tragedia degli infoibati e degli esuli giuliano-dalmati non solo per una questione di provenienza geografica o familiare, ma perché da italiano lo considero un dovere civile e morale», osserva il senatore Menia, «farlo anche e soprattutto in terre lontane dai luoghi di quelle tragedie, in ogni regione italiana, è tanto più prezioso per veicolare, a chi vuole e sa ascoltare, conoscenza, testimonianza, memoria, umanità, consapevolezza. Gli italiani sappiano cosa fu la pulizia etnica ad opera dei titini e perché la nostra lingua non si parli quasi più in quell’Adriatico orientale dove le pietre sono rimaste muti testimoni di ciò che erano quelle terre».

Ecco il perché della scelta di andare nelle scuole

«La scelta di andare nelle scuole è stata fatta soprattutto in questo senso, per rimuovere la coltre del silenzio calata per decenni per convenienze politiche o scelte ideologiche. I fatti storici che qualcuno continua ancora a mettere in discussione, giustificare o negare, devono essere parte di un nuovo percorso di consapevolezza per tutti gli italiani».

Foibe, le tappe che sono già in calendario

Le tappe già in calendario: il 4 febbraio a Treviso, Ravenna, Lugo; il 5 a Igea Marina, Osimo, Fermo; il 6 a Sant’Elpidio a Mare e Monsampietro; il 7 a Firenze; l’8 a Roma, presso la Fondazione Almirante; il 9 a Roma università e-Campus con il Ministro ella Cultura Gennaro Sangiuliano e Simone Cristicchi, a seguire all’ Università Sapienza e Trivignano Romano dove verrà proiettato il Film “Io ricordo”; venerdì 10 al Quirinale in occasione della Celebrazione Ufficiale a cura della Presidenza della Repubblica e in serata a Sesto Calende; sabato 11 a Manerba per inaugurare il parco a Norma Cossetto e Nidia Cernecca, nel pomeriggio a Reggio Emilia e Modena; Domenica 12 a Varazze (Sv) e Rapallo; lunedì 13 in Puglia a Modugno, Bitetto e Altamura; martedì 14 in Basilicata a Lavello e Matera, quindi in serata nuovamente in Puglia a Brindisi; Venerdì 17 a Campobasso; Sabato 18 in Veneto a San Martino di Venezze. Dalla settimana successiva altri incontri tra Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.