Enogastronomia, FdI: “Ecco come valorizzare offerta turistica, eccellenze e formazione”

Disciplinare l’enoturismo, sviluppando la polifunzionalità dell’azienda vitivinicola. Nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze territoriali. Senza tralasciare il ruolo della formazione e dei Comuni. Sono i temi centrali della proposta di legge, a prima firma della deputata di FdI Ylenja Lucaselli, che disciplina il settore dell’enoturismo.

Enoturismo, la proposta di legge di Fratelli d’Italia

La proposta, presentata durante una conferenza stampa alla Camera, prevede i requisiti i requisiti minimi delle aziende agricole e delle cantine che possono svolgere attività enoturistiche. E formalizza “l’imprescindibilità della formazione. E dell’aggiornamento per i soggetti del settore”. Viene anche istituito il Portale nazionale che raccoglie tutta l’offerta enoturistica italiana. Infine, la proposta assegna ai Comuni il potere di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni.

Lucaselli: valorizzare un settore che si lega all’offerta turistica

“La pdl – ha spiegato Lucaselli – si pone come obiettivo la volontà di non lasciare all’approssimazione personale un settore che, non solo serve a sponsorizzare il prodotto ‘vino’. Ma che si lega indissolubilmente alle peculiarità del territorio. Per una rinnovata offerta turistica più emozionale ed esperienziale”. Il responsabile per il Turismo di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna ha puntualizzato che “mettere a sistema tutto il prodotto del comparto enoturistico sarà fondamentale per valorizzare l’offerta turistica italiana”.

De Carlo: è la migliore riposta alle scellerate scelte della Ue

“Questa proposta è la miglior risposta al tentativo di penalizzare il prodotto ‘vino’ in Europa. La scellerata decisione della Commissione europea di girarsi dall’altra parte davanti alla scelta dell’Irlanda di rispondere con la baggianata delle etichette al problema dell’alcolismo non penalizza solo l’Italia. Ma il fatto che la nostra cultura enogastronomica venga conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per noi è motivo di grande orgoglio”, ha aggiunto il senatore Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura di Palazzo Madama.

Più discipliniamo il turismo più facciamo bene all’Italia

“Più discipliniamo il turismo e più facciamo bene all’Italia. Il settore enogastronomico è parte della nostra cultura”, ha aggiunto Riccardo Zucconi, segretario di presidenza della commissione Attività produttive a Montecitorio. Infine, per Marco Cerreto, capogruppo commissione Agricoltura alla Camera, “questa proposta di legge ha una duplice importanza. Perché ci consente di fare la narrazione dei paesaggi che sono l’identità dei nostri territori e coniugare le due eccellenze produzione vitivinicola e offerta turistica”.