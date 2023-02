È morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi: da tempo lottava contro l’Alzheimer (video)

È morta la moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria, 85 anni, malata da tempo. A darne l’annuncio la figlia Rosanna Banfi in un post su Instagram, dove pubblica una sua foto da giovane in bianco e nero mentre mangia un gelato sorridente. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ha scritto Rosanna.

La donna, 85 anni, da tempo era malata di Alzheimer. Lucia Lagrasta, da sposata Zagaria (vero nome del marito Pasquale da sempre conosciuto come Lino Banfi) e l’attore Banfi erano sposati da oltre 60 anni.

La moglie di Lino Banfi era malata da tempo

Lucia Zagaria era sposata con l’attore pugliese dal 1962 e dal loro matrimonio era nati due figli, Rosanna e Walter. Lino Banfi è sempre rimasto accanto alla moglie durante tutto il periodo della malattia e in una intervista aveva raccontato. «Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice “Oddio dobbiamo morire tutti”? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto “Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi”».

Gli inizi difficili: con l’attore pugliese ha avuto due figli

Un legame tenerissimo e profondo quello tra Lino Banfi e la moglie Lucia che è stata una vera colonna nella carriera dell’attore di Canosa di Puglia. L’attore pugliese e Lucia Zagaria, si erano conosciuti nella cittadina in provincia di Bari nel 1952: lei 13 anni, faceva la parrucchiera e lui, 15 anni, era un aspirante attore. Soprattutto agli inizia della carriera, quando Lino Zagaria era costretto ad arrotondare le sue entrate facendo anche il cameriere in un ristorante di Frascati.

L’attore poco tempo fa in un’intervista a Repubblica raccontava: “Sessant’anni insieme, tutta la vita. Mi ha incoraggiato agli inizi, mi ha sostenuto”.

Ospite di Verissimo qualche tempo fa, Lino Banfi aveva raccontato che durante la pandemia, nei suoi rari momenti di lucidità si era lasciata andare a un’affermazione che gli aveva toccato il cuore in maniera profonda. «Mia moglie, in questo periodo, mi fa delle domande particolari. Qualche giorno fa mi ha detto ‘senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme? Perché, se muori prima tu, io non ce la faccio‘».