Cosenza, attivista per i diritti umani e candidata con la sinistra uccide il vicino di 75 anni: “Mi molestava”

Tiziana Mirabelli ha ucciso giorni fa il suo vicino di casa, Rocco Gioffrè, di 75 anni. Ma si è costituita solo oggi, convinta al passo dal suo legale. I motivi del delitto li sta chiarendo davanti al sostituto procuratore di turno di Cosenza che oggi pomeriggio l’ha interrogata. Tiziana Mirabelli, 47 anni, ha riferito – secondo quanto riporta il Corriere.it – di essere stata più volte oggetto di attenzioni sessuali da parte del pensionato. L’omicidio sarebbe avvenuto in un appartamento di proprietà della Mirabelli che ha fatto ritrovare il cadavere agli inquirenti, fornendo lei stessa indicazioni. L’uomo è stato ucciso a coltellate.

La donna – informa Cosenza channel – è particolarmente conosciuta per le sue battaglie per i diritti dei lavoratori delle cooperative sociali ma anche nelle file del Comitato Prendocasa per la risoluzione del problema dell’emergenza abitativa. Nel 2016 era stata candidata al consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi nella lista Adesso Cosenza a sostegno di Carlo Guccione, candidato sindaco del Pd riportando 77 preferenze.

La Mirabelli ha spiegato ai carabinieri di aver colpito a morte il pensionato Rocco Gioffrè reagendo alle sue ripetute molestie. Una versione tutta da verificare. Le indagini procedono con il coordinamento del procuratore capo di Cosenza Mario Spagnuolo.