Conte, dura contestazione al seggio: “Abbiamo sbagliato a votarvi, avete fatto schifo” (video)

“Avete fatto schifo…” Giuseppe Conte letteralmente assalito da una ex elettrice del M5S. Uno spettacolo. Una contestazione più netta di questa è difficile trovare… Oggi, giorno di votazioni per le Regionali del Lazio, il capo grillino davanti al seggio trova un’accanita signora che appena lo vede non si trattiene. La delusione di averlo votato in passato e il pentimento per un voto sbagliato le danno tutto il fiato possibile per rinfacciare a Giuseppi il suo bluff. Giocato sulla pelle di tanti elettori: la signora gliene dice quattro in tono inviperito. Un video tutto da gustare.

L’urlo contro Conte: “Avete fatto schifo, abbiamo sbagliato ad avere fiducia in voi”

Appena lo vede incamminarsi, l’ex elettrice pentita e inviperita, lo apostrofa ad alta voce davanti ai passanti. Conte prosegue a testa bassa, e finge di sorvolare, guarda il selciato. La donna platealmente sembra avere davanti l’occasione della vita. Non le pare vero di scagliarsi contro l’ex premier per esprimere tutta la sua rabbia verso di lui e cinquestelle. “Bravi, carini, simpatici i cinquestelle”, dice rivolgendosi a Conte in tono sdegnato, ad alta voce “. Poi sfoga tutta la sua ira politica.

Conte, contestazione davanti al seggio: “Bello scherzetto ci avete fatto…”

“Bravi, bello scherzetto che c’avete fatto. Lo schifo più schifo avete fatto. Tutti vi abbiamo votato e abbiamo sbagliato. Perché vi abbiamo dato fiducia”, dice la signora a Conte che tira dritto. Solo sabato le sue parole infuocate. Conte ha attaccato il governo alla chiusura della campagna per le regionali, dicendo: “È finita la pacchia per la Meloni e per la sua propaganda”. La pacchia sta per finire per lui e il M5s. Dal voto sui vedrà il Paese reale con ci si schiererà. Anche gli ex suoi elttori sono stufi delle sue farse e giravolte. Il video sta facendo il giro del web.