C’è un italiano disperso in Turchia: si chiama Angelo Zen ed è un imprenditore veneto

C’è un italiano disperso in Turchia, si chiama Angelo Zen ed ha 50 anni. «Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3 in collegamento dall’Unità di crisi della Farnesina. «È irrintracciabile, non sappiamo dove sia né cosa gli sia accaduto». Si tratta di «un imprenditore veneto della provincia di Vicenza», ha proseguito il ministro. «Preghiamo tutti di non affollarsi verso di loro, ma abbiamo avuto delega a dare tutte le informazioni sul nostro connazionale che non si trova. Chiediamo a organi di stampa massima riservatezza e rispetto per la famiglia di Angelo Zen», ha aggiunto Tajani.

Chi è l’italiano disperso in Turchia

Come riporta il corrieredelveneto.it, la famiglia, che abita tra Vicenza e Venezia, non ha più sue notizie e non riesce a contattarlo al cellulare. L’ultimo contatto risale a domenica prima del terribile sisma. In queste settimane stava lavorando in Turchia, a Kahramanmaras, la città capoluogo di provincia che è stata individuata come epicentro del sisma. Lo ha confermato anche il ministro Tajani. Zen aveva abitato per molti anni a Romano d’Ezzelino (Vicenza), dove vive ancora un figlio, prima di trasferirsi a Martellago (Venezia) assieme alla moglie.