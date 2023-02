“Blanco, io non posso entrare”: la singolare protesta di una fioraia del Cilento diventa virale

“Blanco, io non posso entrare”. Il cartello davanti a un esercizio commerciale di Marina di Camerota in poche ore è diventato virale sui social. La singolare protesta di un fiorista del Cilento davanti all’ingresso del suo negozio. Fioricoltori e fiorai avevano preso posizione unanime contro il cantante che durante la prima serata di Sanremo 2023 ha distrutto la scenografia del palco dell’Ariston prendendo a calci i fiori. Soprattutto le rose preparate accurantmente per fare da cornice alla canzone di Blanco.

Il cartello della fioriaia contro Blanco virale sul web

Il negozio di fiori si trova a Marina di Camerota e la trovata del titolare è diventata in poco tempo famosa. Poi la troppa notorietà l’ha indotta a togliere il cartello per non attirare polemiche. Ne dà conto il sito ilgiornale delcilento.it. Poi la notizia è rimbalzato da pagina a pagina sui social. Da giorni dura la polemica, nonostante il Festival sia finito da una settimana. Fa discutere ancora il gesto scomposto e lesivo del lavoro dei fioristi e dell’immagine nel mondo dei fiori di Sanremo. E se i vertici della Rai e Amadeus l’avevano perdonato parlando dello «sfogo di un ragazzo che si è poi scusato», non per tutti è così. La fiorista di Marina di Camerota lo dimiostra. E soprattutto non è così per la Procura di Imperia.

L’inchiesta di Imperia per danneggiamento

La Procura della città ligure ha infatti ha aperto un’inchiesta a suo carico con l’accusa di danneggiamento. Un reato che prevede la reclusione da 3 a 5 anni, a seconda degli aggravanti. E’ stato infatti accolto l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio. L’associazione consumatori chiedeva di procedere nei confronti del cantante Blanco per la possibile fattispecie di danneggiamento. Sui social prevalgono le critiche al cantante, anche se non manca chi invita a non essere troppo intransigenti con lui. Ricordiamo il grido di dolore di Daniela Massa all’Adnkronos. “E’ stato come calpestare il cuore della Liguria, perché Sanremo non è solo la città della canzone ma anche quella dei fiori”, ha detto la vincitrice del concorso ‘Bouquet Festival di Sanremo 2023′. E’ lei che compone personalmente i bouquet consegnati sul palco dell’Ariston ai cantanti e agli ospiti.