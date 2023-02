Balneari, Caramanna (FdI): «Si va verso la proroga di un anno per le concessioni». FI: «Trovata la sintesi»

Si va verso la proroga di un anno per le concessioni balneari. «Al termine di un percorso di ascolto con le associazioni maggiormente rappresentative del comparto balneare, FdI ha preso atto della richiesta maggioritaria di procedere, all’interno del Dl Milleproroghe, con una proroga delle concessioni di un anno rispetto ai termini stabiliti dal ddl Concorrenza e pertanto sosterrà gli emendamenti di maggioranza che vanno in questa direzione». Lo dichiara Gianluca Caramanna, deputato e responsabile Turismo di Fratelli d’Italia.

Balneari, FdI: «Difesa delle aziende del comparto»

«Fratelli d’Italia ha inoltre affidato ai relatori di maggioranza Alberto Balboni e Dario Damiani due ulteriori proposte di modifica di fondamentale importanza. La prima – spiega – chiede di prorogare di ulteriori cinque mesi la delega al governo per la sola mappatura del demanio marittimo, fluviale e lacuale. Ciò si rende necessario ai fini di verificare compiutamente lo stato di uso della risorsa pubblica, sia sul piano amministrativo che su quello della disponibilità di nuove aree concedibili. La seconda proposta di modifica è volta ad impedire che, in assenza di criteri definiti, i Comuni e gli altri enti concedenti deliberino in autonomia l’indizione di procedure di evidenza pubblica, anche al fine di prevenire ulteriori contenziosi». «Il percorso intrapreso, pur non ancora risolutivo, evidenzia la chiara volontà politica di FdI e delle forze di maggioranza a difesa delle aziende del comparto. A questo dovrà seguire un’ulteriore fase di interlocuzione con la Commissione Europea con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione definitiva dell’annosa vicenda», conclude Caramanna.

Dal canto suo il senatore di FdI Etelwardo Sigismondi spiega: «Fratelli d’Italia non molla la presa sulla questione dei balneari, abbiamo presentato al dl milleproroghe un emendamento a favore della proroga della mappatura delle coste, fondamentale per definire e verificare le tante peculiarità esistenti nei nostri litorali. Si tratta di un significativo punto di partenza per garantire risposte alle aziende del settore che attende risposte da troppo tempo e Fratelli d’Italia continuerà questa battaglia al loro fianco».

Forza Italia: «Trovata sintesi»

Fanno sentire la loro voce anche i senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, Maurizio Gasparri e Dario Damiani relatore di maggioranza del provvedimento. «Forza Italia – dicono – è sempre stata in prima linea nel cercare una soluzione condivisa in merito alla vicenda delle concessioni balneari. E abbiamo esposto ai colleghi degli altri gruppi le ragioni della categoria, in un confronto soprattutto con i colleghi di FdI, che hanno accolto la nostra proposta di estendere le concessioni. Oggi grazie ad un lavoro dei gruppi di maggioranza in Senato con il governo siamo riusciti finalmente a trovare una sintesi che permetta da un lato di prorogare le scadenze di un anno, come avevamo chiesto con il nostro emendamento approvato, dall’altro di evitare che i comuni facciano subito nuove gare in attesa che un tavolo tecnico, convocato dal governo, valuti tutti gli aspetti di questa annosa vicenda, prima su tutte quella della mappatura delle coste italiane per definire che, come pensiamo, non si tratti di un bene scarso». I senatori azzurri assicurano «un chiaro segnale in difesa non di privilegi ma di aziende italiane che hanno fatto milioni di investimenti, sono state in molti casi vittime dei danni provocati dal maltempo e rappresentano un fiore all’occhiello dell’economia turistica nazionale. Un ulteriore passo avanti verso la definizione di questa vicenda di cui Forza Italia è stata protagonista non avendo mai messo in discussione la propria linea a sostegno di imprese e famiglie che meritano certezze per il futuro».