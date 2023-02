Aggressione al figlio di Pirlo, arrestati un marocchino e un italiano (video): a Torino è allarme baby gang

Due minorenni che nei giorni scorsi avrebbero danneggiato, lanciando sassi, l’auto su cui viaggiava il figlio dell’ex giocatore bianconero Andrea Pirlo, sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale per contrastare reati delle cosiddette baby-gang nel centro di Torino.

I due, un italiano già sottoposto a daspo urbano e uno di origine marocchina, sono stati bloccati, dopo che, dietro minacce, avevano rapinato di un telefono cellulare un loro coetaneo. A seguito di ulteriori accertamenti i due sono stati denunciati perché ritenuti responsabili di altre due rapine, di cui una tentata. Il figlio del giocatore bianconero aveva filmato l’aggressione in un video poi diffuso sui social. L’auto su cui viaggiava il giovane stava transitando in una delle vie del centro città.

La denuncia del figlio di Pirlo sull’aggressione di Torino

“Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna», ha raccontato sui social il giovane. In una storia su Instagram, pubblicata dallo stesso Pirlo jr., si vedono i quattro ragazzi incappucciati che li hanno importunati. A un certo punto la sequenza si interrompe e si nota uno dei giovani lanciare un sasso contro la vettura. «È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?», si era chiesto. Ieri l’arresto dei due componenti della baby gang.