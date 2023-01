Trump riammesso su Facebook e Instagram dopo 2 anni di stop. L’ex presidente canta vittoria

Trump sarà riammesso su Facebook e Instagram nelle prossime settimane. Lo annuncia Meta in una nota, nella quale spiega che metterà fine alla sospensione degli account dell’ex presidente Usa. Dopo due anni di esclusione. Precisando che, se dovesse violare ancora una volta le politiche sui contenuti, i suoi account sarebbero soggetti a un’ulteriore sospensione da un mese a due anni. “A seconda della gravità della violazione”.

Trump riammesso su Facebook e Instagram nelle prossime settimane

“Come regola generale non vogliamo intralciare il dibattito aperto, pubblico e democratico sulle piattaforme di Meta. Specialmente nel contesto delle elezioni in società democratiche come gli Stati Uniti . Così Nick Clegg in un post pubblicato ieri sul blog ufficiale. “Il pubblico dovrebbe essere in grado di ascoltare ciò che dicono i loro politici. Il buono, il brutto e il cattivo. In modo che possano fare scelte informate alle urne“. In occasione dell’annuncio del ritorno dell’ex presidente Usa Meta ha aggiornato la sua policy. Per tenere conto dei contenuti che non violano esplicitamente le sue regole. Ma potrebbero incoraggiare comportamenti violenti simili all’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Se la piattaforma dovesse identificare un contenuto di questo tipo, ne limiterà la distribuzione. Con la possibilità di limitare anche la capacità di condivisione dell’utente che lo ha pubblicato.

L’ex presidente Usa canta vittoria: “Non sarebbe mai dovuto accadere”

Soddisfatto The Donald che può cantare vittoria. “Facebook, che ha perso miliardi da quando ha defenestrato il vostro presidente preferito, ha appena annunciato che reintegrerà il mio account. Il divieto è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica”. Così Trump dalla piattaforma Truth. Ai tempi dell’attacco a Capitol Hill, Meta è stata la prima a bandire Trump dalle sue piattaforme a tempo indeterminato. Ma poi la società ha rivisto la sua decisione dopo aver ricevuto indicazioni dal suo consiglio di sorveglianza,