Strage di Bologna, suicida Stefano Sparti. Aveva smentito i teoremi contro Mambro e Fioravanti

E’ anche lui una vittima indiretta della strage di Bologna: Stefano Sparti, 53 anni, trovato senza vita ieri nel cortile della sua abitazione nella zona di Tor Bella Monaca, a Roma.

Figlio di Massimo Sparti, malavitoso romano vicino alla Banda della Magliana, divenuto il super teste su cui si basava tutto il castello accusatorio costruito dai magistrati bolognesi contro Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, aveva avuto il coraggio di smentire il padre, morto e sfidare i magistrati bolognesi: “Mio padre nella storia del processo di Bologna ha sempre mentito”, aveva osato dire Stefano Sparti con un coraggio incredibile raccontando come stavano in realtà le cose. E aveva subito pagato quel coraggio: i magistrati di Bologna lo avevano indagato per falsa testimonianza.

Un gesto che sembra dimostrare che non è possibile raccontare un’altra verità, diversa da quella imposta, sulla strage alla stazione di Bologna.

Stefano Sparti era rimasto quasi ferito nell’animo dalla trasmissione della sua testimonianza alla Procura lamentando di non essere creduto. Lui che era andato a parlare con il padre Massimo Sparti per chiedergli perché aveva raccontato quelle cose false. E perché aveva abbandonato la famiglia, la madre e il figlio, appena bambino. ”Non potevo fare altrimenti”, gli aveva detto il padre.

In particolare la questione girava attorno alla presenza di Massimo Sparti a Roma dove diceva di aver incontrato Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

Ma sia la moglie di Massimo Sparti, sia il figlio, sia la tata che faceva servizio in famiglia lo avevano smentito: non era a Roma, quel giorno, ma a Cura di Vetralla, dove la famiglia aveva una casa.

Perdipiu c’era la circostanza suffragata dalla Digos che pedinava il pentito Cristiano Fioravanti, fratello di Valerio: quel giorno Cristiano doveva incontrare Massimo Sparti a Roma, si era recato a casa sua ma, non avendolo trovato, aveva preso un taxi e si era fatto portare a Cura di Vetralla. E poiché non aveva soldi per pagare il taxi, una volta arrivato lì, nella cittadina viterbese, ci aveva pensato Massimo Sparti a saldare il conto al tassista.

Questo aveva raccontato ai magistrati Stefano Sparti. Che ricordava quelle ruote del taxi posteggiato per metà sul marciapiede. Per tutta risposta Stefano Sparti era stato indagato per falsa testimonianza. Gli era crollato il mondo addosso.

È anche lui una vittima della strage di Bologna, che ne conta ufficialmente 85. Ma c’è un corpo sparito, quello di Maria Fresu. È un cranio di troppo: quello, probabilmente, dell’attentatrice che trasportava la valigia con la bomba.

La magistratura bolognese ha rifiutato di fare l’esame del Dna, su quel cranio.

Ora la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Stefano Sparti. Il pm Francesco Cascini ha disposto l’autopsia ma al momento l’unica pista seguita è quella del gesto volontario: l’uomo si sarebbe lanciato dall’edificio di 14 piani. In una tasca dei pantaloni gli inquirenti hanno trovato le chiavi di casa.