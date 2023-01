Stoltenberg: diminuite le scorte Nato per aiutare l’Ucraina, produrre più armi

Le scorte di armi della Nato sono diminuite per aiutare l’Ucraina e, quindi, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg esorta i Paesi a produrre più armi per mantenere lo standard richiesto dall’Alleanza atlantica coinvolgendo dunque anche l’industria in un maggior sforzo bellico.

“I membri della Nato stanno diminuendo le proprie scorte per fornire aiuti militari all’Ucraina, e questa è la cosa giusta da fare perché è in gioco la nostra sicurezza”, rivela il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la conferenza stampa, con il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dopo la firma della dichiarazione congiunta per la cooperazione tra Nato e Ue.

“Mi è stato detto dagli alleati che se si deve scegliere tra rispettare tutte le direttive Nato in materia di stock e aiutare l’Ucraina, è più importante aiutare l’Ucraina”, aggiunge Stoltenberg, sottolineando che si stanno fornendo a Kiev, “da diversi mesi, un livello senza precedenti” di forniture militari.

La “soluzione a lungo termine è quella di produrre di più” ha detto ancora Stoltenberg spiegando che i ministri della Difesa della Nato hanno già preso la decisione politica di aumentare la portata degli stock e che si è già avviato “un dialogo con l’industria” per aumentare la produzione.

Inoltre, vi è stata una revisione per ogni singolo Paese membro in modo da essere “sicuri di avere abbastanza riserve per difendere il proprio territorio e per aiutare gli ucraini”.