Spopola il video di Pieraccioni che sfotte Di Maio: “Vuole tornare in politica? Gli rispondo in fiorentino…”

E’ virale il video pubblicato da Leonardo Pieraccioni sui suoi social, nel quale improvvisa una lezione di fiorentino con alcune espressioni dialettali. Nel video, il popolare comico toscano insegna un modo di dire particolare, l’esortazione imperativa “seguita”. In sintesi, un modo per dire di smetterla a chi dà fastidio, a chi crea problemi, imbarazzo agli altri. Il video è diventato in poco tempo virale sui social con migliaia e migliaia di visualizzazioni e commenti, tra questi anche uno di Carlo Conti che scrive: “Chiarissimo!!! E te, mi raccomando, seguita a fare lezioni di fiorentino”. Ma il merito è anche di quel riferimento finale all’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, uscito malridotto dalle ultime elezioni Politiche e dal futuro incerto.

Pieraccioni punge l’ex ministro Di Maio

“A grande richiesta torna la lezione di fiorentino – dice Pieraccioni – oggi parleremo dell’esortazione imperativa ‘seguita’, ‘oh seguita!’. Per esempio: il bambino tutto il pomeriggio fa così (e Pieraccioni emette dei versi e fa del rumore con un piatto, ndr) ecco… il nonno, lo zio e il babbo gli dicono ‘Seguita!’ e il bambino umiliato”. Leonardo poi fa altri esempi: “Il tuo amico ti chiama e ti dice: ‘Sai mi sono rimesso con l’Antonella. Sì, mi ha tradito 14 volte ultimamente.. negli ultimi due mesi ma ho deciso di perdonarla’, e te gli devi urlare ‘Seguita! E allora seguita!’. Di Maio vuole tornare in politica? E allora qualcuno di fianco a lui, e più vecchio, gli dovrebbe urlare ‘Seguita oh seguita!'”. Tutto da vedere e da ridere…