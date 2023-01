Spoil system al Consiglio superiore di sanità. Schillaci ha il diritto di scegliere i nuovi consiglieri

Il governo si appresta a rinnovare il Consiglio superiore di sanità. Dove è lo scandalo. “Trovo giusto che un ministro della Salute si scelga i propri consulenti. Il Consiglio superiore di sanità ha proprio il ruolo di consulenza e supporto al ministro. Quindi credo che sia corretto e giusto che Schillaci si scelga nuovi consulenti”. Così Matteo Bassetti sull’emendamento presentato da Fratelli d’Italia al Milleproghe. Che prevede appunto il decadimento di tutto il Consiglio superiore di sanità. Oggi guidato da Franco Locatelli, entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Css, Bassetti: giusto che Schillaci scelga nuovi consulenti

Semmai – aggiunge l’infettivologo del San Martino di Genova – non si doveva nominare il Css con un governo in scadenza. Quando già si sapeva che l’esecutivo non sarebbe andato avanti”. La pensa così anche Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia del Campus Bio-Medico di Roma. “Se non ricordo male – dice intervistato dall’Adnkronos – il presidente del Comitato tecnico scientifico (Cts) era lo stesso che guidava il Consiglio superiore di sanità (Css). Qualche errore scientifico è stato fatto dal Comitato tecnico scientifico, Riconfermare Locatelli alla guida del Css agli sgoccioli di un governo fu un errore”. “Oggi c’è un nuovo governo con un ministro della Salute che però si ritrova un Css che non ha nominato. La domanda però è chi al posto di Locatelli?”.

Perlasco: il nuovo ministro della Salure ha il diritto di cambiare

Dal punto di vista generale – dice a sua volta Fabrizio Perlasco – tra il Consiglio superiore di sanità (Css) e il ministro della Salute c’è un rapporto di fiducia. Quindi il ministro Schillaci ha diritto a scegliersi i componenti. Attenzione, però, devono essere valutati i curricula e le competenze”. Tra l’altro Franco Locatelli, primario all’ospedale Bambino Gesù di Roma, non è esenti da critihce e guai giudiziari. Alcuni giorni fa è stato indagato per omicidio colposo per la morte di una paziente di 17 anni.