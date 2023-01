Sondaggio sul gradimento dei ministri. Sul podio Lollobrigida, Piantedosi e Sangiuliano

Sondaggio Noto sul gradimento dei ministri dopo 100 giorni di governo Meloni. Lo pubblica Repubblica.it e in testa alla classifica col 45% della fiducia troviamo Francesco Lollobrigida, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità popolare che da ultimo si è reso popolare per le sue nette prese di posizione in favore del vino italiano e contro l’idea di cibarsi di insetti. Subito dopo c’è il capo del Viminale, Matteo Piantedosi, al 44%. Contro il quale si sono scatenate le polemiche della sinistra sia per il decreto rave sia per quello sulle Ong. Altro ministro nel mirino delle opposizioni Gennaro Sangiuliano, che si piazza al terzo posto.

Al quarto posto a pari merito (38%) ci sono Carlo Nordio e Giancarlo Giorgetti. Seguono Guido Crosetto, Antonio Tajani, capo della Farnesina e coordinatore di FI, Eugenia Roccella, titolare della Famiglia, Adolfo Urso e Raffele Fitto. E a seguire, al 36% la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, quello della Protezione civile e del Mare, Sebastiano Musumeci, e il titolare dei Trasporti, Matteo Salvini. La ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli è al 35% di fiducia, seguita dalla forzista Anna Maria Bernini, al 34%.

Seguono Maria Elisabetta Casellati, fiducia al 33%, come Luca Ciriani. E poi Daniela Santanchè, Paolo Zangrillo e ancora i due tecnici d’area indicati per la Salute (29% di fiducia per Orazio Schillaci) e per l’Istruzione e il Merito (29% anche per Giuseppe Valditara). Al penultimo posto il ministro dell’Autonomia, Roberto Calderoli, in compagnia col titolare dell’Ambiente, il forzista Gilberto Pichetto Fratin. Chiude la classifica il ministro dello Sport Andrea Abodi.