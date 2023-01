Scontro in campo, stramazza a terra il campione di football americano Hamlin (video): è grave

Damar Hamlin, giocatore dei Buffalo Bills, ha accusato un arresto cardiaco in campo durante la partita con i Cincinnati Bengals, nel monday night della 17esima giornata della regular season Nfl. Hamlin, safety di 24 anni anni, è stato rianimato in campo e successivamente trasferito in ospedale allo University of Cincinnati Medical Center, dove è ricoverato in condizioni critiche. Il giocatore è crollato a terra dopo un placcaggio su Tee Higgins, ricevitore dei Bengals, nel primo quarto della partita, che ovviamente è stata sospesa. I soccorsi sono intervenuti subito, le manovre di rianimazione sono durate circa 16 minuti prima del trasferimento di Hamlin in ambulanza.

Lo stadio in silenzio per Hamlin, i giocatori raccolti in preghiera

Il pubblico dello stadio di Cincinnati è rimasto in silenzio. La regia ha censurato le immagini in campo. Il giocatore è stato portato via dall’ambulanza circa 15 minuti dopo il collasso in campo. I paramedici gli hanno somministrato dell’ossigeno. Successivamente la partita è stata sospesa. Il pubblico ha applaudito le due squadre all’uscita dal campo. La madre di Hamlin, che si trovava in tribuna, è scesa subito dagli spalti ed è salita sull’ambulanza per stare accanto al figlio. I tifosi dei Bengals hanno cominciato una veglia di preghiera.

Giocatori, allenatori e staff dei Buffalo Bills si sono raccolti in preghiera sul terreno di gioco e hanno abbandonato lo stadio di Cincinnati solo a notte inoltrata.