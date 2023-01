Sanremo, Vespa: Zelenski ospite per il gran finale. E i pacifisti minacciano di occupare l’Ariston e dintorni

Ricco il parterre degli ospiti di Sanremo 2023 che, dai Pooh a Salmo, passando per Al Bano e Massimo Ranieri, caratterizzano il carnet della kermesse. Di un’edizione che omaggia le glorie di sempre come Raffaella Carrà. E strizza l’occhio alle nuove leve della canzone. Ad aprire le danze dell’Ariston, allora, saranno Mahmood e Blanco che apriranno il Festival la prima serata della lunga maratona cantando Brividi, il brano vincitore dell’edizione del 2022.

Sanremo, dopo i Pooh e Morandi, Zelenski ospite del Festival

E come anticipato, sempre durante la prima serata i super ospiti saranno i Pooh, 6 anni dopo l’ultima esibizione insieme. Sul palco torneranno Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli. Proprio oggi in collegamento con Fiorello e la sua trasmissione Viva Rai 2, il mitico gruppo ha spiegato di aver deciso di tornare a Sanremo perché per loro quel palco – dalla loro vittoria nel 1990 con il brano Uomini Soli – avrà per sempre un valore affettivo molto forte.

Un carnet che alterna stelle della canzone italiana e divi internazionali

Gli artisti non hanno voluto svelare troppo sulla loro prossima esibizione sul palco dell’Ariston, ma hanno anticipato che, oltre ovviamente a suonare insieme per la prima volta dopo 6 anni, tributeranno sicuramente un grande omaggio alla musica dei Pooh e al loro «amico per sempre» Stefano D’Orazio, scomparso tre anni fa. La seconda serata del Festival, invece, vedrà tra gli ospiti d’eccezione tre grossi calibri della storia della canzone italiana: Al Bano e Massimo Ranieri, assieme a Gianni Morandi.

Sanremo, sul palco i “Black Eyed Peas”

Per accogliere i primi ospiti internazionali, invece, bisognerà aspettare mercoledì 8 febbraio, quando all’Ariston si esibirà il gruppo californiano dei Black Eyed Peas. «Sono veramente dei grandissimi nomi, arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit in tutto il mondo», ha detto Amadeus. Che poi su di loro ha aggiunto: «35 milioni di album venduti e 120 milioni di singoli. Un gruppo premiato con ben sei Grammy Awards, gli oscar della musica».

E Zelenski in collegamento con l’Ariston per il gran finale

Infine, sarà la volta dell’ospite fuori programma e extra contesto canoro del Festival: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intervenendo a Domenica In, Bruno Vespa ha rivelato che Zelensky gli ha chiesto di poter essere ospite al Festival di Sanremo 2023. Il giornalista ha chiamato Amadeus, che ha confermato che il presidente ucraino si collegherà in video con la kermesse, per la serata finale del Festival». Un piccolo sogno che, almeno per il tempo del collegamento, spezzerà l’inesorabile continuità dell’incubo della guerra…

Zelenski a Sanremo: i pacifisti minacciano “l’occupazione”

Ma i pacifisti del collettivo Pecora Nera non sono d’accordo. E minacciano reazioni: «Occuperemo le strade di Sanremo», riferisce il sito dell’Ansa. E spiegano: «Ci giungono voci che il presidente ucraino Zelensky vorrebbe trovare uno spazio di partecipazione all’interno del Festival di Sanremo il prossimo mese di febbraio. Se ciò risultasse vero, inviteremo tutti i pacifisti d’Italia e non a riunirsi a Sanremo, per presenziare e occupare, in preghiera, ogni singolo angolo della città».