Rocca esordisce sui social: per il Lazio non vogliamo un “futuro semplice” ma un “futuro luminoso” (video)

“L’Epifania è una festa che segna la presenza del Divino tra gli uomini. Ed è anche una festa che chiude un periodo trascorso con le nostre famiglie e i nostri cari, in un’ottica di speranza e rinnovamento. Questa Epifania, per me, significa anche l’inizio di un periodo importante: l’avvio della mia campagna elettorale tra la gente, per ascoltare e programmare insieme il futuro della nostra regione. Non un futuro semplice…ma un futuro luminoso!”. Questo l’augurio contenuto nel videomessaggio lanciato da Francesco Rocca, candidato per il centrodestra alla Regione Lazio, sui nuovi canali social.

Rocca non lo cita nel video ma sembra chiaro il riferimento allo slogan già annunciato dal candidato del centrosinistra, l’assessore uscente alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato. ‘Per un futuro semplice’ è infatti il titolo del programma della coalizione riformista e progressista, che verrà presentato la prossima settimana.

D’Amato apre al M5S e riceve un no, Calenda “lo perdona”

Sul fronte progressista continuano tensioni e litigi. Alessio D’Amato, candidato del Pd, ha aperto la porta ai Cinque Stelle e ha ricevuto in cambio un netto no. Carlo Calenda si è prima arrabbiato ma poi lo ha perdonato e lo afferma oggi in una intervista al Corriere. “D’Amato ha fatto un errore. Un errore che si perdona, spero che sia stato soltanto uno scivolone. E comunque D’Amato ora spieghi con nettezza cosa vuole fare, anche superando i condizionamenti del partito”. “Ci sono delle cose della gestione di Zingaretti e in quella di Gualtieri – continua l’ex ministro – che non hanno funzionato e non funzionano e D’Amato deve proporre delle soluzioni. Non deve parlare agli elettori ‘de sinistra’ ma a quelli consapevoli, che vogliono una gestione più efficiente. Questo vale anche per la Moratti”.