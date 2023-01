Rialzi ingiustificati, mano dura del Governo contro i “furbetti. Il Mef “muove” la Finanza

Con la complicità dell’opposizione che strepita, qualcuno fa il “furbo”, come già accaduto in passato. Compagnie, intermediari, finanzieri senza scrupoli o direttamente i distributori su strade e autostrade fanno affari d’oro sui carburanti, nonostante i prezzi in ribasso sui mercati? Probabile, anzi, certo. Di sicuro il governo Meloni ha deciso di intervenire per capire dove si annida la speculazione sui prezzi della benzina, diesel, metano e gas ai distributori. La fine della “sterilizzazione” delle accise sui carburanti non giustifica i rialzi alle pompe di questi ultimi giorni, anzi, sembra essere un pretesto per le speculazioni. Non a caso, è già partito un esposto all’Antitrust del Codacons che chiede di aprire una istruttoria per la possibile fattispecie di intesa anticoncorrenziale.

E così dopo la denuncia a Procure e Guardia di Finanza, l’associazione dei consumatori presenterà domani un formale esposto all’Antitrust, chiedendo di aprire una pratica per possibile cartello anticoncorrenza nel settore dei carburanti, e di acquisire presso tutti gli operatori della filiera la documentazione utile a capire se siano in atto manovre speculative per far salire in modo ingiustificato i listini alla pompa. Ma anche il governo non sta con le mani in mano.

Caro carburanti, il governo chiede alla Finanza di indagare…

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, proprio oggi ha fatto sapere di aver dato mandato, lo scorso dicembre, alla Guardia di Finanza di monitorare la situazione e che la prossima settimana verranno resi noti i risultati dei controlli effettuati. Lo confermano fonti del Mef. Questo, spiegano, per evitare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade a seguito dello stop degli sconti sulle accise. Di impegno sul fronte delle verifiche parla anche il ministro delle Imprese Adolfo Urso: “Ho già chiesto nelle scorse settimane a Mister Prezzi un costante monitoraggio con la collaborazione della Guardia di Finanza per realizzare un modello di controllo più efficiente e evidenziare subito ogni anomalia e ogni tentativo di speculazione, come sembra siano emersi in alcuni casi eclatanti e non giustificabili in questi giorni”. “La prossima settimana – continua Urso – riunirò le associazioni dei consumatori per confrontarci sugli strumenti più idonei”.

Salvini è convinto: “C’è una speculazione in corso”