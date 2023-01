Qatargate, arrestata la commercialista di Panzeri: “Nella rete per riciclare e far girare il denaro”

Le confessioni di Antonio Panzeri hanno avuto un primo effetto: fanno scattare in Italia le manette ai polsi della sua commercialista, Monica Rossana Bellini. L’accusa: essere uno dei “nodi della rete allestita dall’ex deputato per riciclare e far girare il denaro incassato da Marocco e Qatar. La Guardia di finanza ha fermato la commercialista: un’ esecuzione di un mandato di arresto europeo firmato dal giudice istruttore di Bruxelles Michel Claise. Che indaga sulle manovre di Panzeri per condizionare la politica del gruppo Socialisti&Democratici a favore dei due stati al centro dell’attenzione per il mancato rispetto dei diritti umani. La commercialista gestisce anche la contabilità della figlia di Panzeri, Silvia.

La commercialista nella “rete” Panzeri

Sul suo conto bancario sono stati trovati circa 200 mila euro: in massima parte provenienti dalla sede italiana della ong No peace without justice per compensi professionali; e dall’ong americana Human right association. La Bellini è accusata di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Era già stata perquisita lo scorso dicembre dalla Gdf sempre su richiesta della magistratura di Bruxelles.

Qatargate: chi è Monica Rossana Bellini, la commercialista arrestata