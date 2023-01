Premio Andersen dedicato ai libri per bambini: la presidente è russa, la regina danese toglie il patrocinio

La regina Margherita II di Danimarca ha ritirato il patrocinio al Premio Hans Christian Andersen per la letteratura per bambini e ragazzi. La conferma è stata data da una portavoce della Casa reale all’agenzia tedesca Dpa.

Il motivo è una disputa sulla presidente della giuria del premio internazionale, l’illustratrice russa Anastasia Arkhipova, eletta a settembre. In diversi Paesi – come l’Ucraina, la Svezia e la Finlandia – le sezioni nazionali dell’Ibby (International Board on Books for Young People), l’organizzazione no-profit che promuove la letteratura per l’infanzia in tutto il mondo e che assegna il premio, avevano chiesto le dimissioni dell’illustratrice alla luce della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

La regina non può essere “parte di questo conflitto”, ha dichiarato la portavoce della Casa reale alla Dpa. Non c’è stata una maggioranza nel consiglio della sezione danese dell’Ibby per la richiesta di dimissioni, ma questa volta i giurati non vogliono partecipare al premio e non stanno nominando alcun candidato.

Il premio Andersen viene assegnato ogni due anni

Il premio Andersen, che viene assegnato ogni due anni, è considerato uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo della letteratura per bambini e ragazzi. Prende il nome dallo scrittore danese Hans Christian Andersen (1805-1875), celebre per le favole.

Arkhipova è un’illustratrice di favole di fama internazionale

Come riportato dalla Radio danese, il consiglio internazionale dell’Ibby ha risposto alle critiche della presidente della giuria, affermando che i membri non rappresentano i governi dei loro Paesi, ma se stessi come autori, illustratori o editori. Anastasia Arkhipova è da da tempo riconosciuta a livello internazionale come illustratrice di fiabe di Andersen e dei fratelli Grimm. L’ex direttore della Fondazione Heinrich Böll di Kiev, Sergei Sulemny, accusa l’Arkhipova di essere membro del consiglio di amministrazione di un’associazione di artisti con sede a Mosca chiamata Mocx che fa propaganda attiva per la guerra della Russia in Ucraina.