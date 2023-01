Palermo, ancora un caso di ipotermia. Nell’aula si gela: si sente male all’università e finisce in ospedale

È successo ancora, e ancora una volta a Palermo. Dopo il caso che la cronaca ha denunciato appena 3 giorni fa, della bambina di 10 anni della scuola elementare Emanuela Loi, nel quartiere Passo di Rigano, dove i riscaldamenti sono fuori uso per un guasto mai riparato, si è sentita male per il freddo ed è andata in ipotermia, sempre nel capoluogo siciliano – stavolta però all’Università – la stessa sorte è toccata a una donna che seguiva un corso di formazione in un’aula non riscaldata. Accusato un malore, e chiamati i soccorritori del 118, la donna è ora ricoverata in ospedale per ipotermia.

Palermo, ancora un caso di ipotermia in aula: stavolta all’Università

«Da due settimane seguiamo le lezioni senza riscaldamenti in un ambiente gelido», ha riferito un altro corsista, e riporta il Tgcom24 sulla vicenda. Tutto è precipitato nell’aula 12 dell’edificio 19 di Viale delle Scienze dell’ateneo palermitano. La donna, insieme ad altri iscritti al corso, stava seguendo una lezione per insegnanti di sostegno quando ha cominciato a stare male. Date le condizioni della donna, tra preoccupazione e il freddo intenso, i colleghi chiamano immediatamente i soccorsi. Ed è proprio ai sanitari intervenuti sul posto che i corsisti, spiegando la situazione, hanno esposto le loro proteste per le condizioni disagevoli dell’aula. A quel punto, l’ateneo ha messo a disposizione un’altra aula, stavolta riscaldata, per terminare la lezione.