Nuzzi scarica Fedez: “Le sue risate su Emanuela Orlandi mi hanno imbarazzato, sappiamo lui com’è…” (video)

“La risata di Fedez era inopportuna, infatti io ero in imbarazzo come risulta palese dalle mie espressioni come dalle frasi che ho detto”. Così il giornalista Gianluigi Nuzzi, ospite a ‘The Breakfast Club‘ su Radio Capital. Nuzzi era presente durante la puntata di ‘Muschio Selvaggio‘, il podcast di Fedez e Luis Sal, dedicata a Emanuela Orlandi. Durante la puntata registrata Fedez ha riso dopo aver fatto due battute sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. “A me non piace il black humor, poi ognuno ha i suoi gusti, faccio fatica a capirlo. Ma per un’ora e dieci abbiamo parlato di Emanuela Orlandi a un pubblico di giovanissimi che non erano neanche nati quando Emanuela è scomparsa. Fedez sappiamo com’è come persona”. Ma non sarebbe stato meglio lasciarlo solo?

Il video dove Fedez ride di Emanuela Orlandi al minuto 3.00

Cosa ha detto esattamente il rapper

Durante la chiacchierata i tre fanno riferimento alla serie Netflix Vatican Girl. Fedez, alla domanda, “che si può dire sulla vicenda di Emanuela Orlandi?”, ha risposto: «Beh, innanzi tutto possiamo dire, non l’hanno mai trovata», iniziando poi a ridere come un pazzo, sotto lo sguardo attonito dell’altro conduttore Luis e del giornalista Nuzzi. Ma Fedez continua a sghignazzare, mentre il giornalista commenta: «Questo è black humor, sideralmente antitetico rispetto a un giornalista». Luis si rivolge a Nuzzi invitandolo a stare calmo: «Deve mantenere una poker face in questo momento». A quel punto il rapper insiste: “Mi faceva troppo ridere”. Poi la battuta finale squallida: “Il Papa ha detto che sta in cielo? Allora Emanuela Orlandi fa il pilota”.