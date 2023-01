Napoli, tentano una rapina in pizzeria con coltello e pistola giocattolo: la vittima reagisce

Ha tentato una rapina in pizzeria con una pistola giocattolo, un 17enne è stato poi arrestato dai carabinieri. È successo a Napoli, attorno alle 22 di ieri sera: tre persone col viso coperto sono entrate in una pizzeria in via Cavalleggeri d’Aosta. Tra le mani di due di loro rispettivamente una pistola e un coltello. Puntano al titolare e all’incasso.

Sembrano molto giovani e la vittima reagisce. Due fuggono immediatamente, il terzo – quello arma da fuoco in pugno – viene bloccato. Nasce una colluttazione, in strada si sente urlare. Una pattuglia di carabinieri in abiti civili del nucleo operativo di Bagnoli interviene e il rapinatore finisce in manette. Arrestato per tentata rapina, il 17enne è stato portato in ospedale, per le lesioni subite durante l’azione fallita. 21 i giorni di prognosi prescritti: a cure terminate il 17enne è stato condotto nel centro di giustizia minorile dei Colli Aminei, in attesa di giudizio. Continuano le indagini per identificare i due complici. (ITALPRESS).