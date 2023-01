Meloni compie 46 anni e si fa un augurio speciale: “Non mi farò ammaliare dalle sirene del potere”

Primo compleanno da presidente del Consiglio per Giorgia Meloni. La premier compie oggi 46 anni, essendo nata a Roma il 15 gennaio del 1977. Una ricorrenza destinata sicuramente a rimanere impressa nella memoria personale, considerando anche la circostanza che è la prima premier ad essere approdata a Palazzo Chigi.

Anche in passato non sono mancati momenti ugualmente significativi. Meloni era infatti vicepresidente della Camera quando nel 2007 festeggiò i 30 anni, mentre il 15 gennaio di due anni dopo, a 32, ricopriva il suo primo incarico di governo come ministro della Gioventù.

Pochi i particolari su come il presidente del Consiglio trascorrerà la giornata di oggi. Sicuramente sarà una festa in famiglia con pochi intimi, a partire naturalmente dalla figlia Ginevra e dal compagno Andrea Giambruno.

Con un messaggio sui social, Giorgia Meloni ha ringraziato per gli auguri ricevuti e ha rivolto a se stessa un augurio speciale. “Grazie a tutti per i messaggi di auguri. 46 anni. Non so se ci sia da festeggiare, ma c’è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa. Mi auguro di non farmi spaventare dalla mole dei problemi, di non farmi ammaliare dalle sirene del potere, di non farmi convincere da un sistema che non condivido. Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l’Italia. In breve, mi auguro di non deludere chi ha creduto in me, e nella possibilità che l’Italia tornasse la grande Nazione che merita di essere. E non lo farò, costi quel che costi”.