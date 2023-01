Malore improvviso in classe: Asia D’Amelio, 18 anni, muore poco dopo all’ospedale di Biella

Non ce l’ha fatta, nonostante i soccorsi, Asia D’Amelio la ragazza diciottenne che, dalle prime informazioni, si sarebbe sentita male nella tarda mattinata a scuola, mentre si trovava in classe. E accaduto in un istituto di Biella. La giovane è deceduta poco fa in ospedale dove era stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118. A chiamare i soccorsi erano stati i compagni e i professori.

“Caduta a terra senza riprendere conoscenza”

La giovane, residente a Vigliano Biellese con la famiglia, frequentava l’ultimo anno delle superiori. Secondo quanto è stato ricostruito, la mattina era andata a scuola come sempre, aveva seguito le lezioni ed era stata insieme ai suoi compagni. Una giornata normale, come tante.

Il mancamento poi è arrivato nel primo pomeriggio: è caduta a terra senza riprendere conoscenza. Qui la decisione immediata di chiamare i soccorsi, i primi tentativi di cura sul posto da parte del personale sanitario e la corsa in ospedale, in pronto soccorso, da dove è arrivata la notizia che non è stato possibile salvarla. L’incredulità per l’accaduto tra amici e compagni di classe, oltre che per i familiari, si è mischiata quindi a una serie di ipotesi sulle caus.e “Asia – racconta la preside, Raffaella Miori – stava bene stamattina. Nulla faceva pensare a una tragedia. Siamo tutti distrutti. Domani è previsto l’intervento di uno psicologo a scuola per cercare di affrontare il lutto”.

Il lutto Social per la morte di Asia D’Amelio

“Tutto il personale, le famiglie, gli allievi dell’Istituto Eugenio Bona, si uniscono al dolore della famiglia d’Amelio per l’improvvisa scomparsa di Asia. Ciao Asia, il tuo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori”.

Questo il messaggio apparso sulla pagina Facebook dell’istituto scolastico Bona di Biella, dove la ragazza ha studiato fino alla tragedia occorsa nella tarda mattinata di oggi, 31 gennaio. In pochi minuti, la bacheca si è riempita di messaggi di vicinanza e cordoglio all’indirizzo dei familiari. Secondo il Corriere.it la causa della morte è dovuta forse un aneurisma (ma le cause esatte del malore sono da accertare).