Lombardia, Majorino al Leoncavallo. Insorge la destra e lui replica: “Vado a salutare i miei amici”

Pierfrancesco Majorino a cena al Leoncavallo. L’appuntamento è per domani sera mentre per domani mattina è previsto l’ennesimo tentativo di sgombero che si concluderà con un nulla di fatto.

Majorino: “Vado a salutare gli amici e sono contento”

Il caso infiamma la domenica elettorale in Lombardia ma il candidato del centrosinistra fa spallucce: “Ancora siamo a questa discussione? È noiosissima”. Così ha replicato alle polemiche sollevate da esponenti della destra milanese per la sua presenza al noto centro sociale. “Vado a salutare degli amici, sono contento così – ha aggiunto Majorino – e sinceramente penso che i problemi che stanno a cuore ai lombardi siano una sanità che funziona, politiche per il lavoro, politiche su Trenord, non tanto le polemiche che non voglio inseguire”.

Sorrentino (FdI): “Vada a spiegarlo ai commercianti”

“Al netto delle valutazioni politiche che se ne potrebbero trarre, l’annunciata presenza domani sera al Centro Sociale Leoncavallo del candidato Governatore di Regione Lombardia per il centrosinistra Pierfrancesco Majorino è un’offesa per tutti i commercianti onesti della zona che pagano le tasse”, scrive in una nota Carlo Sorrentino, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio 2 e candidato consigliere alle elezioni regionali.

“Per motivi professionali conosco bene i commercianti e quanti fanno impresa nei dintorni dell’immobile occupato abusivamente dove si recherà l’ex Assessore al Welfare del Comune di Milano – continua Sorrentino – e comprendo l’impatto psicologico ed economico che subiscono nell’essere discriminati dalle istituzioni che consentono la concorrenza sleale di un’attività che, al contrario di loro, non emette scontrini o fatture né paga le tasse. Senza dimenticare tutti i cittadini costretti a trascorrere notti insonni quando nella struttura si svolgono concerti che durano fino al mattino”.

Maullu (FdI): “Questo è il modello di legalità della sinistra”

“Il candidato presidente Majorino insieme il Pd e 5S hanno gettato la maschera e propongono per la Lombardia il modello di legalità di Leoncavallo Spa”, incalza Stefano Maullu, deputato e coordinatore Fdi di Milano.

Il Leoncavallo, sottolinea Maullu, “è uno spazio pubblico autogestito ovvero un’occupazione abusiva che dura da decenni, è un centro sociale occupato, svolge attività politica in completa autogestione. Una storia lunga legata a doppio filo con quella dei movimenti extra parlamentari. Cosa ne penseranno i pensionati, i giovani e i nuclei famigliari in difficoltà di questo modello di legalità?”.