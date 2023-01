Livia Turco in lacrime all’assemblea del Pd: “Siamo vittime di un linciaggio, reagiamo…” (video)

Lacrime e rabbia, quelle cacciate fuori da Livia Turco, storica esponente della sinistra, che oggi all’assemblea “costituente” del Pd ha svolto un intervento accorato e carico di passione politica. E anche di orgoglio, rispetto alla storia del suo partito. “Vogliamo reagire di fronte a questo linciaggio del Pd?“, si è chiesta, dal palco, salutando gli esponenti di Articolo 1 presenti in platea. “All’ultima assemblea che ho partecipato c’è stata quella dolorosissima scissione… Sono contenta che oggi questi compagni siano qui. E’ l’avvio di un processo inclusivo che deve essere molto molto più ampio”. (video)

Livia Turco, le lacrime e il monito al Pd: “Non basta il posizionamento”

