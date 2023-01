L’appello dei pastori a Lollobrigida: i danni causati dai lupi ci stanno mettendo in ginocchio

Focus sulle numerose problematiche derivanti dalla presenza del lupo e dalle sue predazioni. «Sono certo che verranno intraprese azioni per risolvere questi problemi. Garantire la sicurezza degli allevatori. E la tutela della biodiversità». Così in una nota, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr Pietro Fiocchi, dà conto delle ultime iniziative sul tema. Iniziative culminate in un appello che una delegazione di pastori provenienti da tutta Italia – e che Fiocchi ha accompagnato al Ministero dell’Agricoltura per un incontro col ministro Francesco Lollobrigida e con il sottosegretario Patrizio La Pietra – ha rivolto al titolare del dicastero.

L’incontro di una delegazione di pastori col ministro Lollobrigida

Questo grande carnivoro, ormai presente e diffuso in moltissime Regioni italiane, ha causato e sta causando innumerevoli danni e disagi alla pastorizia e all’allevamento. In particolare, sull’arco alpino e prealpino. La situazione creatasi ha raggiunto livelli tali da dover essere segnalata all’attenzione del Governo. Così, dopo anni di appelli inascoltati, il Comitato Pastori d’Italia. Associazione Pastoralismo delle Alpi. Associazione Difesa rurale. Comitato Allevatori del VCO. Associazione APAC, e alcuni rappresentati locali, hanno investito ufficialmente della situazione l’attuale esecutivo.

Al centro dell’incontro i problemi causati dal lupo a pastorizia e allevamenti

«Sono certo che verranno intraprese azioni per risolvere questi problemi e garantire la sicurezza degli allevatori e la tutela della biodiversità», ha dichiarato quindi Pietro Fiocchi. Esprimendo soddisfazione per l’incontro. E aggiungendo a stretto giro che: «Nessuno vuole eradicare questa specie. Ma si tratta di monitorarla e gestirla come avviene in altri Stati: quali la Svizzera, la Francia e la Svezia. Nonostante questi Paesi abbiano una popolazione di lupi di molto inferiore alla nostra».

Fiocchi (Fdi-Ecr): «Pastorizia e allevamento sono valori che non possiamo perdere»

E ancora: «La pastorizia e l’allevamento – ha quindi concluso Fiocchi – sono un valore e un patrimonio economico e culturale che non possiamo permetterci il lusso di perdere». Un monito e una richiesta che non sono caduti nel vuoto. Sul tema, infatti, il Ministro Lollobrigida e il Sottosegretario La Pietra hanno assicurato il massimo impegno da parte del Governo per trovare soluzioni sostenibili e condivise.