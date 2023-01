La dura lezione del pensionato a Conte: “Basta reddito di cittadinanza ai bamboccioni!”. E lui si offende (video)

Una figuraccia notevole, quella dell’ex premier Giuseppe Conte in un video diffuso dall’Agenzia Dire e ripreso dai principali giornali italiani. Nel corso di una passerella elettorale in un mercato di Roma, a sostegno della candidata del M5S nel Lazio, Donatella Bianchi, Conte è stato avvicinato da un distinto pensionato che gli ha dato una pesante lezione sul tanto amato, dai grillini, reddito di cittadinanza. “Presidente, guardi, che il reddito di cittadinanza è la principale causa della disoccupazione e dei bamboccioni, perché regala soldi al chilo…”. Conte, che confidava in un bagno di folla senza controindicazioni, c’è rimasto male, e non sapendo che dire se l’è presa con i giornalisti. “Ha visto troppe trasmissioni su Mediaset, raccontano favole, la realtà è diversa“. Ma i tg non c’entrano: il parere del pensionato è anche quello dell’italiano medio che non frequenta le chat grilline e che ha voglia di un Paese che lavora e che non viva di sussidi e parassitismo…

Il video della lezione a Conte sul reddito di cittadinanza