Insulti di Medvedev a Crosetto, FdI fa quadrato attorno al ministro. E Kiev ringrazia l’Italia

Anche Kiev interviene sul botta e risposta tra l’ex presidente russo Medvedev e il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto. «Se non fosse stato per l’Italia – scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mikhaylo Podolyak – allora come dice Puskhin “Pietroburgo sarebbe stata una città povera, con uno spirito di schiavitù e dall’aspetto pallido, che non avrebbe dato possibilità a dei delinquenti di diventare presidenti della Russia”. Medvedev con il suo modo scherzoso da provocatore convince finalmente l’Europa dell’inutilità di qualsiasi colloquio con la Russia».

Dal presidente del Senato La Russa “solidarietà all’amico Crosetto”

«Non c’è molto da dire, le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dimitri Medvedev si commentano da sole. Solidarietà all’amico Guido Crosetto». Così, in una nota, il Presidente del Senato Ignazio, Ignazio La Russa.

Definisce invece le parole del numero 2 russo “vergognose”, Tommaso Foti. «Oggi più che mai – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – abbiamo la certezza di aver fatto la scelta giusta. Al fianco della libertà e della democrazia. A Guido tutta la mia solidarietà». Per Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all’Attuazione del programma di governo, «gli attacchi che l’imbarazzante Dimitrj Medvedev, sempre più aspirante influencer e sempre meno soggetto politico credibile, ha rivolto al ministro della Difesa, valgono una medaglia. Vuol dire che il governo e il ministro Crosett stanno facendo la cosa giusta nel sostegno all’Ucraina. Medvedev e gli altri esponenti del regime post sovietico russo dovrebbero aver capito ormai che le libere nazioni occidentali non si piegano alle minacce putiniane».

Cirielli: “Medvedev è il servo sciocco di Putin”

Esprime massima solidarietà al ministro Crosetto anche il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ribadendo che Crosetto «in linea con l’azione di governo, lavora per la pace. Una pace giusta ed equa. La pace che tutti vogliamo». Ribalta invece gli insulti da Mosca Edmondo Cirielli. «In epoca feudale – dice il viceministro agli Esteri – Medvedev avrebbe interpretato in maniera perfetta il ruolo di servo della gleba; oggi solo il servo sciocco dello Zar».

Gasparri e Gelmini solidali con Crosetto

Nel mondo politico, fuori da FdI, spicca la solidarietà del vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. «Crosetto – dice il senatore azzurro – è abbastanza robusto per non farsi intimidire nemmeno dalle aggressioni verbali dell’esponente di una potenza nucleare». Da Azione, il vicesegretario Mariastella Gelmini si unisce ai messaggi di solidarietà. «Se ne facciano una ragione, siamo e saremo al fianco dell’Ucraina e faremo tutto ciò che serve per aiutare il suo popolo a difendersi da questa assurda aggressione».