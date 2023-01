Guasto informatico al Notam che avvisa i piloti dei pericoli blocca a terra tutti i voli. Gli Usa paralizzati

Un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Faa, la Federal Aviation Administration ha costretto gli Stati Uniti a bloccare a terra tutti i voli fino alle 9 est (Stati Uniti orientali, le 15 in Italia) paralizzando il Paese con pesanti ripercussioni sull’intero trasporto aereo mondiale.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato che sta lavorando per ripristinare il suo sistema Notam, Notice to AirMen, che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte di volo, il cui malfunzionamento ha costretto a bloccare tutti i voli negli Usa.

I Notam avvisano i piloti civili e militari di aerei ed elicotteri dell’esistenza di situazioni che possono mettere a rischio il volo, dai lavori di costruzione negli aeroporti a restrizioni di volo urgenti o apparecchiature in avaria, come i radar, alla presenza di ghiaccio o persone in pista o limitazioni dei servizi antincendio.

Le prime stime, poi successivamente aggiornate, parlavano di circa 760 voli interni, in entrata e in uscita dagli Stati Uniti che hanno subito ritardi, secondo FlightAware.com, mentre 91 sono stati cancellati. La Faa ha dichiarato che “sta lavorando per ripristinare il suo sistema Notam di avviso. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema che interessa l’intero spazio aereo nazionale“.

Il presidente Joe Biden ha chiesto “un’indagine completa sulle cause” ma la Casa Bianca ha chiarito che finora non ci sarebbe alcuna prova di un cyberattacco in atto nel Paese e diretto a colpire le infrastrutture critiche, la preoccupazione maggiore oggi dei Paesi industrializzati.

I voli statunitensi programmati per oggi sarebbero stati 21.464, con un totale di 2,9 milioni di posti disponibili a bordo. A fronte di questi numeri impressionanti e che rendono bene l’idea del traffico aereo da gestire sopra i cieli americani, 1.162 voli in transito negli Stati Uniti hanno subìto ritardi, mentre 94 sono stati del tutto cancellati.