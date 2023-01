Giambruno torna in tv a condurre “Diario del giorno”: “Non intervisterò Giorgia. Mia figlia? cresce serena”

Andrea Giambruno: come è cambiata la sua vita, cosa pensa del “presidente” del Consiglio che è anche sua compagna di vita, come concilia i tempi del lavoro di giornalista e quelli della cura della figlia Ginevra. Lo racconta in una intervista con Candida Morvillo oggi sul Corriere della sera e spiega che organizzare l’agenda familiare è ormai “un girone dantesco”. Non solo per lui, ma soprattutto per Giorgia Meloni: «Riuscirci è complicato. Non so davvero come faccia. Anche quando è a Roma, non arriva prima delle 23».



Giambruno difende l’operato del governo e da professionista dell’informazione giudica ingiuste alcune critiche. «Ho trovato strumentali quelle sul taglio delle accise. Anche mia figlia di sei anni capisce che c’è differenza fra parlare di accise nel 2019 e parlarne oggi, fra guerra, pandemia, crisi energetica». Da lunedì è tornato in tv a condurre Diario del giorno del Tg4. Ma non sarà tutti i giorni a Milano. Si tratta di una conduzione a rotazione «anche perché ho da accudire una bimba a Roma, appunto. Conduco se posso e, per il resto, curo il programma da Roma come ho fatto in questi mesi».

Definisce infine emozionante l’incontro con Papa Francesco lo scorso 10 gennaio. «C’eravamo anche io e Ginevra, ma era un incontro privato e non so cosa si sono detti, da soli Giorgia e il pontefice. So che, come famiglia, è stata una giornata emozionante. Il Papa ha avuto un gesto dolce ha regalato a Ginevra dei cioccolatini, che lei si è mangiata davanti a lui». La bambina «inizia a capire che la madre c’è meno. Ma i genitori sentono lo stato d’animo dei figli e io vedo che lei cresce serena, che non le manca nulla». Ultima domanda: intervisterà il presidente Meloni? «No, perché non sarei fra i primi a cui la rilascerebbe».