Ecco come vedere la cometa verde che torna davanti alla Terra dopo 50.000 anni

Per la prima volta dopo 50.000 anni una cometa, denominata dalla Nasa C/2022 E3 (ZTF) (nella foto di Dan Bartlett) e scoperta solo il 2 marzo scorso dagli astronomi dell’Osservatorio Palomar nella Contea di San Diego, in California, ricomparirà nel cielo notturno della Terra. E, secondo la Nasa, si avvicinerà al sole dopodomani, il 12 gennaio.

Visibile, probabilmente, anche a occhio nudo – ma meglio con un binocolo – la cometa C/2022 E3 (ZTF) sarà riconoscibile per il suo colore verde e un manto scintillante. E potrà essere osservata agevolmente nell’emisfero settentrionale , quindi da chi si trova nella calotta superiore della Terra, sopra l’equatore, guardando in basso sull’orizzonte nord-orientale poco prima di mezzanotte.

La cometa ha impiegato 50.000 anni per passare di nuovo davanti – si fa per dire, vista la distanza siderale – alla Terra perché la sua orbita attorno al sole si dipana lungo i confini esterni del sistema solare.

Ghiacciata e sempre più illuminata man mano che si avvicinerà al sole, nel suo passaggio più vicino alla Terra sfilerà, tra il 1° e il 2 febbraio, a circa 42 milioni di chilometri, secondo EarthSky.

Via via che si avvicina alla Terra potrà essere individuata e visibile, prima di sera, nei pressi della Stella Polare.

Nel cielo mattutino la cometa C/2022 E3 (ZTF) potrebbe essere visibile, secondo la Nasa, anche attraverso un binocolo a chi la osserva dall’emisfero settentrionale durante la maggior parte dei giorni di gennaio e all’inizio di febbraio per coloro che la osservano dall’emisfero meridionale.

Ma come può essere distinta la cometa dalle stelle? Essenzialmente per la sua coda striata di polvere e particelle, così come per la chioma verde brillante che la circonda, causata la sublimazione del suo ghiaccio o la sua trasformazione diretta in gas. E questo che la fa sembrare sfocata.