È morto Jeff Beck, virtuoso della chitarra che ha sublimato in musica tutti i generi, dal blues al rock

È morto Jeff Beck. L’artista si è spento in un ospedale vicino alla sua casa nel Surrey. Gli è stata fatale una meningite batterica. Il chitarrista e cantante britannico aveva 78 anni. La notizia arriva con un tweet diffuso dalla famiglia tramite il suo profilo social, e recita: «Con profonda tristezza condividiamo la notizia della scomparsa di Jeff Beck. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, è morto serenamente ieri».

È morto Jeff Beck

Celebre chitarrista rock, Beck aveva appena inciso un disco insieme a Johnny Depp, “18“, con cui era partito per un tour in giro per l’Europa che aveva esordito dalla Royal Albert Hall di Londra il giorno della sentenza del processo che ha coinvolto la star di Hollywood in un dibattimento per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard.

L’esordio con la sostituzione di Eric Clapton

Il musicista britannico diventato famoso con gli Yardbirds, rimpiazzando Eric Clapton. E che poi ha amplificato la sua fama nel gruppo che porta il suo nome con Rod Stewart. Col suo timbro inconfondibile, una presenza scenica d’effetto e una vis interpretativa suggestiva, ha ridisegnato confini e possibilità della musica per chitarra degli anni Sessanta, e influenzato l’heavy metal, il jazz rock e il punk.

I percorsi musicali di Jeff Beck dal blues all’hard rock

Stili che il musicista ha poi omaggiato nel segno della contaminazione artistica e della rivisitazione personale, alla luce di uno stile che ha segnato il passo nel cammino evolutivo della chitarra moderna. E per cui Jeff Beck ha sondato diversi percorsi musicali, dal blues all’hard rock, passando per la fusion. Rivisitando e creando uno stile che, nel 1974, quando ha preso il via la sua carriera da solista, l’artista ha lanciato con l’album Blow by Blow, in cui ha miscelato alchemicamente l’equilibrio delle sue influenze, dal jazz al rock e al funk.

Una carriera costellata da successi e riconoscimenti

Una carriera insignita di riconoscimenti di pubblico e critica, a partire dai sei Grammy vinti per la migliore performance strumentale rock. E un altro per la migliore performance strumentale pop. Un percorso, il suo, che la rivista Rolling Stone ha classificato al quinto posto nella lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. Mentre nel 2009 Beck ha ufficialmente fatto il suo ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Poi, il tour a compendio di una carriera: questa estate con Johnny Depp. L’attore e il musicista che con la scomparsa di Jeff Beck oggi perde un amico e un mentore.