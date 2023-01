Documenti riservati dell’amministrazione Obama trovati in un ufficio privato di Biden

Una fonte ha rivelato alla Cnn che diversi documenti riservati dell’amministrazione Obama sono stati scoperti lo scorso autunno in un ufficio privato di Biden a Washington.

I documenti riservati risalgono al periodo in cui il presidente Joe Biden era vicepresidente dell’amministrazione Obama. E sono stati trovati in un ufficio che Biden ha utilizzato dal 2017 al 2019.

I National Archives and Records Administration che custodiscono tutti i documenti e materiali creati nel corso degli anni dal governo federale degli Stati Uniti, hanno deferito la questione al Dipartimento di Giustizia per approfondire con ulteriori indagini.

A trovare i documenti riservati, meno di una dozzina, sono stati gli avvocati di Biden e, al momento, non è chiaro cosa riguardino i documenti o perché siano stati portati nell’ex-ufficio di Biden.

I titolari di cariche federali – come i presidenti degli Stati Uniti – sono tenuti, per legge, a rinunciare a documenti ufficiali e documenti classificati restituendoli al termine del loro servizio governativo. Ed è proprio ciò che, in questi ultimi mesi, è i democratici e Biden stesso hanno contestato a Trump.

“La Casa Bianca sta collaborando con gli archivi nazionali e il Dipartimento di giustizia per quanto riguarda la scoperta di quelli che sembrano essere documenti dell’amministrazione Obama-Biden, incluso un piccolo numero di documenti con contrassegni classificati”, ha dichiarato Richard Sauber, consigliere speciale del presidente Biden in una dichiarazione.

Il giorno della scoperta, il 2 novembre 2022, l’ufficio del consiglio della Casa Bianca ha notificato la faccenda agli archivi nazionali. L’Archivio ha preso possesso dei materiali la mattina successiva.

“La scoperta di questi documenti è stata fatta dagli avvocati del presidente – ha aggiunto Sauber – I documenti non sono stati oggetto di alcuna precedente richiesta o indagine da parte degli Archivi. Da quella scoperta, gli avvocati personali del presidente hanno collaborato con gli Archivi e il Dipartimento di Giustizia”.

Ls vicenda offre il destro a Trump per ironizzare: “quando l’Fbi farà irruzione nelle numerose case di Joe Biden, forse anche alla Casa Bianca? – si chiede Trump. Questi documenti non sono stati assolutamente declassificati”.

L’ex-presidente Donald Trump reagisce così alla notizia del ritrovamento dei documenti classificati in un ufficio privato di Biden, risalenti all’epoca in cui era vice presidente di Obama.

Accusato di aver portato via documenti classificati che sono stati trovati in perquisizioni condotte dall’Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago, Trump ha scritto sul social Truth, condividendo l’articolo della Cbs con le rivelazioni sul ritrovamento nell’ufficio di Biden.