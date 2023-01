Da “Striscia la Notizia” bomba su Soumahoro: «Quante bugie ha raccontato l’onorevole»

Si può sfuggire alla giustizia, forse persino al fisco ma non di certo a Striscia la Notizia. Ne avremo prova fra un paio d’ore quando il tg satirico di Canale 5 tornerà ad occuparsi di Aboubakar Soumahoro attraverso Pinuccio, uno dei suoi “inviati” di punta, che ha già dedicato più d’un servizio all’ex-sindacalista, poi eletto in Parlamento con i rosso-verdi e poi finito al gruppo Misto. L’edizione di questa sera si annuncia parecchio pepata. Pinuccio, anticipa la redazione di Striscia, inizierà «a smontare» alcune dichiarazioni di Soumahoro. A cominciare da quelle rilasciate il 10 gennaio a DiMartedì, su La7, dove l’onorevole ha ribadito di non essere mai stato al corrente di quello che succedeva nelle cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera.

Stasera Striscia dedicherà un servizio a Soumahoro

Così come ha detto «di non sapere nulla dell’ispezione dell’ex senatrice M5S Elena Fattori nelle cooperative ora al centro di un’indagine». «Aboubakar – si legge ancora nel comunicato di Striscia la Notizia – si è difeso sostenendo che i fatti risalivano al 2018, ovvero prima che lui si fidanzasse con Liliane Murekatete (relazione iniziata nell’estate 2018, per sua dichiarazione)». Ma secondo il tg satirico, «sbaglia le date». Pinuccio fa infatti notare che l’ispezione è avvenuta in realtà nel 2019. Data confermata dalla stessa senatrice Fattori: «Era il 2019. Il centro effettivamente era in condizioni deplorevoli».

«Sapeva degli affari di famiglia»

E qui il comunicato di Striscia ricorda come avesse già portato «diverse prove che mostravano come l’onorevole Soumahoro non potesse non sapere». E non è finita. «Nel 2020 – si legge ancora nell’anticipazione del tg satirico – Soumahoro con la Lega Braccianti aveva inaugurato a Latina una delle sue case dei diritti, proprio all’interno della cooperativa Karibu della suocera. E il suo amico storico – il sindacalista Yacouba Saganogo – aveva raccontato che Aboubakar spingeva per non fare mai manifestazioni della Lega Braccianti nel Lazio, ovvero dove avevano sede gli affari di famiglia della moglie. Questa – concludono da Striscia – è solo una delle tante bugie raccontate da Soumahoro, le altre nelle prossime puntate».