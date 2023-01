Crosetto denuncia le fake news del Cremlino: «Propaganda allusiva contro il nostro Paese»

«Durante la prossima riunione dell’Ukraine defence contact group, a Ramstein, in Germania, decideremo insieme agli alleati l’invio di ulteriori aiuti che, per la parte italiana, confluiranno in un eventuale sesto decreto» perché «una cosa è certa, abbiamo il dovere morale di continuare a supportare il popolo ucraino per giungere a una pace giusta e veritiera, rispettosa del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei popoli, della loro libertà di decidere di vivere in modo libero e pacifico». Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto in un’intervista a Formiche.

Crosetto, intesa sottoscritta da Italia, Regno Unito e Giappone

«L’intesa sottoscritta dai governi di Italia, Regno Unito e Giappone per la realizzazione di un velivolo di sesta generazione (Global combat air programme) può rappresentare un volàno importante per i rapporti commerciali ed economici tra Roma e Tokyo», spiega tra l’altro il ministro della Difesa. Che poi aggiunge: «Inoltre, è necessario lavorare sull’ipotesi di convergenza del programma Gcap con quello franco-tedesco-spagnolo: l’area Euro-Atlantica e quella Indo-Pacifica sono, da un punto di vista della sicurezza e non solo, inscindibili e strettamente collegate».

Il processo di stabilizzazione dell’Iraq

«Sul versante mediorientale, guardiamo con particolare attenzione al processo di stabilizzazione dell’Iraq, di interesse strategico per la sicurezza dell’intera regione del Golfo. Ricordo che, da maggio 2022, abbiamo il comando della Missione Nato in Iraq e siamo anche tra i principali contributori della missione Onu in Libano. Uno sforzo che continuerà anche in futuro», spiega il ministro della Difesa.

Crosetto: «Quella russa è un’attività di propaganda allusiva e tendenziosa»

Crosetto, tra le altre cose, affronta anche il tema fake news: «Quella russa è un’attività di propaganda allusiva e tendenziosa contro il nostro Paese. Fake news che mirano a minare il consenso nazionale della nostra opinione pubblica a sostegno dell’Ucraina. Attività non nuova e che rappresenta una strategia mirata della Russia di fronte alla quale l’Italia e i suoi alleati continuano a sviluppare strumenti per contrastare in modo efficace e capillare la disinformazione, diventata strumento della peggiore propaganda denigratoria».

«Costruire un’Europa più competitiva nel settore dell’industria della Difesa»

Sulla Difesa Ue, Crosetto spiega: «Lavoriamo per rafforzare le sinergie per costruire un’Europa più competitiva nel settore dell’industria della Difesa, incentivando, ad esempio, programmi di cooperazione. Siamo convinti che la Difesa europea sia un pilastro nella struttura della sicurezza occidentale ma, prima di tutto, è necessaria una politica estera condivisa e intenti comuni all’intera comunità politica della Ue».