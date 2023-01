Covid a bordo, Ricciardi: “In aereo i contagi sono più alti. Evitare i viaggi non necessari”

“In questo momento, con sotto-varianti di Sars-Cov-2 così contagiose, stare in ambienti affollati come gli aerei, a maggior ragione senza mascherine, è un rischio elevatissimo”. Così Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica di Roma, a proposito dell’impennata di contagi provenienti da paesi extraeuropei. Molto rischiosi per anziani e fragili.

Covid in aereo, Ricciardi: evitare i viaggi non essenziali

“Per questo l’indicazione dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di evitare i viaggi non essenziali se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare”, spiega il virologo, “mi sembra un saggio consiglio. Che ognuno deve interpretare nella maniera più adeguata alle proprie esigenze. È un suggerimento che deriva dall’incredibile contagiosità di queste varianti”. Ricciardi sottolinea un dato: quasi il 100% dei veivoli in giro per il mondo ha almeno a bordo una persona che ha il Covid.

Ogni velivolo in media ha un positivo a bordo, non abbassare la guardia

Ricciardi che i passato non ha brillato per ottimismo sottolinea i pericoli. “In questa situazione di scarse vaccinazione, con Kraken. con il quale ogni persona contagiata ne infetta 18, se si fa un viaggio aereo tutti i passeggeri possono essere contagiati”. Ovviamente non tutte le aree geografiche sono uguali. “In Europa noi abbiamo un’immunità diversa rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Nel Paese asiatico la popolazione non è protetta, sono immunizzati con vaccini che non sono in grado di tutelare dalla malattia grave. E stanno vivendo un’emergenza catastrofica che sta coinvolgendo milioni di cittadini. Negli Usa la situazione è diversa perché comunque c’è una buona fascia di popolazione vaccinata”.

Il rischio in ambienti chiusi e affollati è molto alto

Su un aereo – aggiunge l’esperto – “si mixano tutte queste comunità, provenienti da tutto il mondo. E il rischio, come ambiente chiuso e affollato in cui si soggiorna a lungo, diventa molto elevato. Se si è senza mascherine e vaccinazione. Tutte le analisi che vengono fatte sulle acque di scarico degli aerei dimostrano che il 97% degli aerei abbia a bordo almeno un soggetto infetto”.