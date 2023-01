Carenza dei farmaci: ecco quali sono le medicine più richieste e più difficili da trovare

È emergenza farmaci in Italia. C’è difficoltà nel reperimento su tutto il territorio nazionale. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco, sono circa 3.200 i medicinali che scarseggiano nelle farmacie di tutta Italia. In particolar modo sono antinfiammatori, antipiretici, alcuni tipi di antibiotici, cortisonici per l’aerosol, prodotti per la tosse. Ma anche farmaci antipertensivi e antiepilettici. Una carenza che preoccupa i medici di famiglia.

Ecco i farmaci più difficili da trovare

Mancano spesso medicinali da banco (come l’Ibuprofene, il più usato). Non si trovano a sufficienza Tachipirina (Orosolubile 500 mg granulato gusto fragola e vaniglia; e Tachipirina Sciroppo 120 mg/5 ml.). La lista è lunga: difficili da trovare Efferalgan, Neoborocillina, ma anche l’amoxicillina (un antibiotico generico), preparati fondamentali per le cure di malattie croniche (ad esempio il Levodopa); e per i pazienti oncologici (lo Zofran). O il Ventolin, fondamentale per chi soffre d’asma.

Il tavolo di lavoro permanente

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato «un tavolo di lavoro permanente sull’approvvigionamento dei farmaci». Questo, «per definire la reale entità del fenomeno e indicare proposte risolutive». L’annuncio è arrivato in apertura dell’incontro convocato al ministero, insieme al sottosegretario Marcello Gemmato – informa il dicastero – alla presenza di rappresentanti del ministero della Salute, dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa e della filiera farmaceutica produttiva e della distribuzione.