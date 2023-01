Australian Open, il papà di Djokovic getta la spugna: non sarò alla semifinale di Novak

Srdjan Djokovic, papà di Novak, non assisterà alla semifinale del figlio contro Tommy Paul agli Australian Open. «Sono qui solo per sostenere Novak, non avevo alcuna intenzione di finire sui giornali o causare polemiche», l’annuncio di Djokovic senior in una nota. Il riferimento è alla bufera che lo ha travolto dopo essere stato filmato in mezzo a una piccola manifestazione pro-Putin e a favore dell’invasone russa in Ucraina, con tanto di bandiere con il viso del presidente russo e t-shirt con la Z in evidenza dopo il quarto di finale alla Rod Laver Arena fra Rublev e l’ex numero uno del mondo. L’ambasciata ucraina in Australiana aveva immediatamente chiesto il ritiro dell’accredito per Srdjan Djokovic, pretendendo le sue scuse e la condanna dell’invasione da parte della Russia, e anche la giovane tennista ucraina Marta Kostyuk si era detta «molto turbata» da quanto successo, sottolineando che «questo genere di cose non può passare inosservato». Sulla vicenda era intervenuto anche il premier australiano Anthony Albanese, ribadendo il pieno sostegno all’Ucraina: «Non vogliamo vedere alcun tipo di supporto all’invasione russa». Albanese aveva però dribblato le domande sulla possibile espulsione dal Paese del padre di Djokovic ma alla fine è stato lo stesso Srdjan a togliere le castagne dal fuoco: «Non voglio mettere a disagio né mio figlio né il suo avversario per cui ho scelto di guardare la semifinale a casa». Il padre del tennista serbo ha cercato anche di fare chiarezza su quanto successo mercoledì: «Ero fuori con i tifosi del Novak, come ho fatto sempre dopo ogni partita giocata da mio figlio, celebrando la vittoria e scattando delle foto con loro. Non avevo nessuna intenzione di trovarmi in mezzo a tutto questo. La mia famiglia ha vissuto l’orrore della guerra, e non vogliamo altro che la pace». (ITALPRESS).