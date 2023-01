Arrestato anche Andrea Bonafede: ha prestato la sua identità al boss Messina Denaro

Con l’accusa di associazione mafiosa i carabinieri del Ros hanno arrestato Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che ha prestato la sua identità al boss Matteo Messina Denaro. Secondo gli inquirenti Bonafede, avrebbe dato al boss la sua carta di identità ma anche la tessera sanitaria per potere fare le cure per il tumore da cui il boss è affetto da anni. Inoltre, ha acquistato, come ammesso dallo stesso, l’appartamento di Campobello di Mazara in cui Messina Denaro ha trascorso l’ultimo periodo della latitanza. Il capomafia avrebbe usato anche il suo bancomat. Mentre l’auto del boss, una Giulietta, era intestata alla madre di Bonafede. Al momento dell’arresto Bonafede si trovava in casa della sorella.

Affittava i covi con l’identità di Bonafede

Con l’identità Andrea Bonafede, il padrino avrebbe affittato non solo il covo di via Cb 31, ma anche quello di via San Giovanni, scoperto ieri dagli investigatori del Servizio centrale operativo. In quest’ultima abitazione, il boss sarebbe arrivato nel 2019 e ci sarebbe rimasto fino al giugno dell’anno scorso, quando poi si è trasferito. Andrea Bonafede ha 59 anni, è nipote dello storico capomafia Leonardo Bonafede, deceduto nel novembre del 2020 all’età di 88 anni.

Il poster del Padrino e gli abiti femminili

Nel covo di Messina Denaro presto lavoreranno anche i Carabinieri dello Squadrone dei Cacciatori Sicilia per identificare eventuali nascondigli del capomafia. Emergono altri particolari sul covo dopo Messina Denaro ha trascorso almeno sei mesi della sua latitanza. C’è anche un magnete da frigorifero con la scritta ‘Il padrino sono io’ oltre ad alcune fotografie di animali feroci. E’ stato trovato poi un poster con l’immagine di Marlon Brando nel film ‘Il Padrino’. C’erano anche abiti femminili, e più di uno, segno che il capomafia aveva una relazione con una donna. Gli investigatori hanno trovato gli abiti femminili nel primo covo a vicolo San Vito. Adesso si cerca di risalire all’identità della donna del boss.