Altro che allarme fascismo! Qui sono i rigurgiti di comunismoda additare come deriva politica da non sottovalutare. Lo riferisce il sito del giornalista Nicola Porro: “Alla Cgil di Bologna di comunisti ne rimangono in abbondanza, e questa volta sono più agguerriti che mai. Clamoroso è stato infatti il momento della proclamazione del nuovo segretario del sindacato, che andrà a sostituire Maurizio Lunghi. Al momento della lettura dei risultati, che hanno visto trionfare l’ex segretario generale della Fiom di Forlì, Michele Bulgarelli, si sono innalzate le note dell’inno dell’Unione Sovietica, sotto gli applausi scroscianti del pubblico presente”.

Una scena paradossale e Landini non batte ciglio

“Una scena a dir poco paradossale – prosegue il sito – che però si congiunge alle prime parole del neo-leader della Cgil, che sanno intrinsecamente di marxismo. Il tutto condito dall’abbraccio fraterno con Landini, rimasto impassibile dinanzi all’inno dell’Unione Sovietica a pieno volume”. Una notizia che ha suscitato immediate reazioni politiche.

Foti: Landini si scusi e condanni l’inno dell’Urss

«Maurizio Landini si scusi e condanni pubblicamente quanto avvenuto ieri a Bologna al Circolo Arci San Lazzaro di Savena: l’elezione del segretario locale della Cgil è stata salutata con l’inno dell’Urss. È un’offesa alle tante vittime del popolo ucraino che combattono per la libertà. E Landini, che era presente all’evento, ne prenda immediatamente le distanze», chiede il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.

E il senatore di FdI Alberto Balboni rincara la dose: “L’elezione di Michele Bulgarelli a nuovo segretario della Cgil di Bologna è stata accolta dalle note dell’inno dell’Urss. È una vergogna. Riteniamo a questo punto doveroso che il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, presente all’evento senza prendere le distanze dall’episodio, si dimetta immediatamente. Non è tollerabile, infatti, che la più grande organizzazione sindacale italiane abbia simpatie per il sanguinario totalitarismo comunista”.