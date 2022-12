Zelensky vola negli Usa: vedrà Biden alla Casa Bianca, parlerà al Congresso, riceverà i Patriot per Kiev

Zelensky vola negli Usa, e conferma in un tweet di primissima mattina la sua missione a Washington. «Sono in viaggio verso gli Stati Uniti – ha scritto – per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina». Il suo calendario degli appuntamenti è, come facile immaginare, particolarmente intenso. Nel corso dell’attesa visita del leader di Kiev negli Usa, il presidente incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca, il quale annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 1,8 miliardi di dollari, che comprenderà anche il sistema di difesa missilistico Patriot. Dettagli sul diario di viaggio che riferiscono fonti degli stessi Stati Uniti alla Cnn, che ieri notte ha dato la notizia dell’incontro.

Zelensky vola negli Usa: sarà ospite di Joe Biden alla Casa Bianca

E dettagli a cui Zelensky – alle prese con il suo primo viaggio all’estero dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina lo scorso 24 febbraio – aggiunge in particolare che «con il presidente Biden discuterò la cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina. Farò un discorso al Congresso. Ed avrò diversi incontri bilaterali». Tema al centro di tutti gli eventi, naturalmente: l’invio di armi a Kiev. Un punto imprescindibile per l’Ucraina, su cui Zelensky insisterà nel discorso al Congresso a camere riunite. Con il nuovo pacchetto, allora, arriva a 20 miliardi il totale degli aiuti militari che Washington ha inviato a Kiev dall’inizio dell’invasione russa.

Pelosi invita Zelensky al Congresso

Non solo. In questo momento il Congresso sta valutando la proposta di bilancio che comprende altri 45 miliardi di dollari destinati all’Ucraina. Da tempo Kiev stava chiedendo a Washington l’invio dei Patriot, sistema di difesa aerea a lungo raggio in grado di intercettare missili balistici e cruise che si rivelerà essenziale. Specie in questo momento che l’Ucraina è sottoposta ai continui attacchi russi con missili e droni. Si tratta del sistema di difesa a lungo raggio più efficiente che gli Usa hanno inviato a Kiev. Uno strumento che aiuterà – affermano fonti Usa – ad assicurare lo spazio aereo dei Paesi Nato dell’Europa orientale.

«Il coraggio degli ucraini ispira il mondo»

Un invito a parlare al Congresso, quello che Washington ha rivolto al leader ucraino, sul quale la speaker della Camera Nancy Pelosi ha sottolineato: «Di fronte alle orribili atrocità di Putin, i combattenti ucraini per la libertà hanno ispirato il mondo con la loro volontà di ferro e il loro indomito spirito». E ancora: «La sua coraggiosa, patriottica, infaticabile leadership, ha riunito non solo il suo popolo. Ma il mondo, per unirsi sulla prima linea nella lotta per la libertà», ha aggiunto la leader democratica.