Vodka lemon e canna libera: Fedez chiude in bruttezza la finale di X Factor 2022 (video)

X Factor 2022 chiude i battenti con la vittoria in finale dei Santi Francesi. Seconda Beatrice Quinta, terza Linda, quarti classificati i Tropea. Proprio questi ultimi sono stati i protagonisti indiretti del momento più imbarazzante della puntata finale. Fedez li ha infatti tirati in ballo.

Vodka lemon e canne: Fedez testimonial dello sballo

“Mia madre e mia moglie mi odieranno – ha detto Fedez ridacchiando in diretta – Una volta ho fumato una canna con i Tropea“. Parole che, neanche a dirlo, hanno imbarazzato visibilmente la conduttrice Francesca Michielin scatenando le reazioni sui social. La celebrazione dello “sballo” è proseguita nelle dirette social. Infatti, sul bancone del marito di Chiara Ferragni, al posto dell’acqua, c’è stata per tutta la serata della vodka lemon. “È buonissima”, il commento del signore Ferragni durante la diretta social. Fedez, che con i suoi 14 milioni e mezzo di follower (solo su Instagram) rappresenta un fenomeno mediatico quasi unico in Italia, è apparso visibilmente su di giri. Accanto a lui, al bancone dei giudici Rkomi, a giudicare dai commenti social, è sembrato altrettanto su di giri.

la diretta di fedez durante T’appartengo una roba che entrerà nella storia di xfactor NOI C’ERAVAMO 🛫 #XF2022 pic.twitter.com/QyX291hskF — 🎄Francesca🎄 (@_cielodiperle) December 8, 2022

I Santi Francesi hanno vinto X Factor 2022: in uscita il brano “Spaccio”

Uno sballo del genere, andato in onda in diretta tv, anche in chiaro, davanti a milioni di spettatori, molti anche giovanissimi, non poteva che fare scalpore. La finale, oltre che per gli abbonati Sky, era riservata ai telespettatori di Tv8: 772.000 spettatori, per 5.2% di share. «Sui social, inutile dirlo: la stragrande maggioranza dei follower ha esultato. Anzi, tantissimi hanno elogiato la sincerità di Fedez. La cultura dello sballo (alcol e droga) viene considerata la normalità. Quasi alla moda: eppure la cronaca riporta una strage continua di giovani per incidenti causati da chi era sotto effetto di droga e alcol. Morti che non interessano ai divi del sabato sera.

«Se questo è il messaggio che i nuovi musicanti di Brema lasciano ai nostri figli – ha commentato un utente su Twitter – allora più che introdurre il reato di guida con droga sarebbe il caso di introdurre il reato a carico dei vip di istigazione all’assunzione di droga».

Un trend che gli stessi discografici, purtroppo, sembrano cavalcare. Per la cronaca, uno dei brani di imminente uscita dei Santi Francesi, freschi vincitori di X Factor 2022, si intitola, “Spaccio“.