Vignetta choc del “Fatto” sui morti di Ischia, poi ne spunta una anche sulla figlia della Meloni

Si ride per non piangere, forse. Ma quelle provocazioni “satiriche” alla “Charlie Hebdo” del vignettista del “Fatto“, il giornale diretto da Marco Travaglio, non hanno fatto divertire molto il sindaco di Lacco Ameno (comune di Ischia) Giacomo Pascale e tantomeno gli ischitani. Forse perché impegnati a spalare fango a Casamicciola alla ricerca dei morti. Tre giorni fa, era comparsa in prima pagina una striscia satirica sulla tragedia di Ischia nella quale si vedeva (immagine a destra) la “morte” con la falce in mano davanti a una montagna di fango con un cartello stradale che indica la località di Casamicciola Terme, mentre una voce fuori campo chiedeva: “Come mai di nuovo ad Ischia?”. E la morte: “Per i fanghi, come sempre”.

La vignetta del “Fatto” che indigna Ischia

Il riferimento, ovviamente, è all’attività termale per la quale l’isola Verde è famosa in tutto il mondo. Ma quella vignetta, vergata dal satiro di un giornale che difende ciecamente l’ex premier Conte dalle accuse di aver approvato il condono a Ischia per tornaconti elettorali, nei giorni in cui l’allarme non è rientrato e si cercano ancora i dispersi, ha fatto male, molto male agli ischitani. Per tutti ha parlato, sui social, Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, che ha annunciato querela per la vignetta sulla frana di Ischia.

LEGGI ANCHE La polemica sulla figlia della Meloni ha infiammato il web: più della metà dei commenti a favore della premier

“A costo di mettere in campo i migliori legali – scrive il sindaco – non vi consentiremo più di monetizzare col sangue dei nostri cari, di associare la nostra immagine a quella di un’isola criminale, di fare vignette che ledono la dignità di un’isola che è stata la culla dell’Occidente. Ora basta. Questa vignetta è una vergogna inaudita che offende Ischia, offende i nostri morti, offende la gente che in queste ore sta spalando il fango che ha strappato le vite dei nostri concittadini. Insieme agli altri sindaci dell’isola abbiamo dato mandato ai legali per verificare se ci sono le condizioni per querelare il Fatto Quotidiano che l’ha pubblicata”, dice il primo cittadino del comune limitrofo a Casamicciola.

Il bis con la satira un po’ triste sulla figlia di Giorgia Meloni

Ieri, poi, il Fatto Quotidiano, sempre con la firma di Natangelo, ha fatto il bis utilizzando come argomento satirico la figlia di Giorgia Meloni, che nell’immagine (in alto a sinistra) avrebbe disegnato la mappa del dissesto idreogeologico con un’Italia monca della Sardegna. E quando qualcuno glielo fa notare, la Meloni nella vignetta risponde: “Fatemi fare la mamma”, in riferimento alle polemiche sulla trasferta al G20 con figlia al seguito. Si ride, si sorride o si piange?