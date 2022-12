Venezia, al Lido torna il tradizionale tuffo di Capodanno: il temerario saluto degli “ibernisti” al 2023

Riprende a Venezia la tradizione di “bagnare” il Capodanno con una nuotata nelle acque dell’Adriatico, dopo il tradizionale tuffo al Lido dalla spiaggia del Blue Moon. Un evento giunto alla 42esima edizione, promosso dal Gruppo Ibernisti del Lido e supportato dal Comune di Venezia tramite Vela Spa, nell’ambito delle manifestazioni de “Le Città in Festa a Natale”. Appuntamento, dunque, domenica 1 gennaio alle 12, quando i partecipanti si ritroveranno sul tratto di arenile antistante il Blue Moon per inaugurare una nuova stagione di bagni in mare lungo tutto il corso dell’anno.

A Venezia torna il tuffo di Capodanno degli “ibernisti”

Sole o nuvole, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, il gruppo dei temerari ibernisti si riunisce per solcare, con alcune bracciate beneauguranti, le acque calme del Lido. Ad attenderli all’uscita dal mare, un rinfresco che propone un menù tipico del primo giorno dell’anno: lenticchie, cotechino e molte altre specialità gastronomiche. «Ringrazio tutte le persone che si sono prodigate per portare avanti questo appuntamento, ormai diventato una tradizione per il Lido. Un lavoro di squadra che mette in campo tanti soggetti, dalla Protezione Civile alla Proloco, dagli ibernisti a Vela e Venezia Spiagge solo per citarne alcuni, che ogni anno collaborano con l’Amministrazione comunale per dare il benvenuto al nuovo anno con una sferzata di energia», ha detto l’assessore alle Società partecipate del Comune di Venezia, Michele Zuin.

Una festa per tutta la città

«Sono molto felice che riprenda questo importante appuntamento, che ogni anno è molto atteso e vede la partecipazione di un pubblico sempre più numeroso. Un evento che sta diventando anche un’attrazione turistica, visto che nelle scorse edizioni si è registrata anche la presenza di stranieri», ha commentato l’Amministratore unico di Vela spa, Piero Rosa Salva. La manifestazione, aperta al pubblico di curiosi e appassionati, è preceduta alle ore 11.15 da un programma di animazione per bambini, che prosegue poi alle ore 12.15 con uno spettacolo a loro dedicato di Nico & Mamma Bolle. Al termine della giornata sono previste delle speciali premiazioni: tre oselle saranno consegnate al più giovane ibernista, al più anziano e alla persona che arriverà dal posto più lontano.