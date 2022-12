Usa, arriva il ciclone bomba: in alcuni Stati temperature scese a 50 gradi sotto zero

Oltre 200 milioni di americani, vale a dire il 60% della popolazione, sono interessati dall’allerta meteo lanciata per una tempesta invernale di proporzioni storiche, un cosiddetto ‘bomb cyclone’, un ciclone bomba che porterà nevicate da record, ghiaccio e tempeste di vento gelido in un terzo del territorio degli Stati Uniti, da costa a costa. L’allerta meteo sta creando grandi problemi nei trasporti via terra e aerei proprio in coincidenza con le vacanze natalizie in cui si prevede che 112 milioni di persone hanno in programma viaggi di almeno 80 chilometri tra il 23 dicembre e il 2 gennaio.

Un milione di americani sono senza energia elettrica

Secondo i dati del sito “PowerOutage.us“, le precipitazioni hanno lasciato 1,1 milioni di clienti senza corrente, dal Texas fino al New England. I paesi piu’ colpiti sono Carolina del Nord e Connecticut, rispettivamente con 150 e 102 mila clienti senza energia elettrica.

Intanto tra ieri ed oggi sono stati cancellati per il maltempo oltre 2mila voli. Il ciclone, che viene paragonato ad un uragano di categoria 2, potrebbe rendere “pericoloso, a volte impossibile, i viaggi via terra e aerei” durante il weekend di festa, avvisa il National Weather Service, spiegando che la massiccia perturbazione “continuerà a produrre aree di violente nevicate, forti raffiche di vento e pericoloso vento gelato per tutta la giornata di sabato, Se dovete mettervi in viaggio fatelo con estrema cautela e seguite gli aggiornamenti”. “Questa non è una nevicata come quando eravamo piccoli, questa è una cosa seria”, ha avvisato Joe Biden esortando gli americani all’estrema cautela.

Il ciclone bomba negli Usa interessa oltre 200 milioni di cittadini

In particolare, Montana, Sud Dakota e Wyoming hanno registrato venti gelidi a -50 gradi negli ultimi due giorni e il sud del Paese non se la passa molto meglio: migliaia di casa in Texas, Luoisiana, Tennessee, Mississipi e Missouri sono al buio.

E a rischio ci sono anche le consegne dei regali di Natale: FedEx ha infatti avvertito che i problemi nei trasporti per il maltempo potrebbero causare ritardi nelle consegne attese prima del 25 dicembre.