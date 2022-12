Ucraina, il sindaco di Kiev: solo un terzo dei residenti ha acqua e riscaldamento

Il direttore della Cia, Bill Burns, è convinto che gli attacchi della Russia contro le infrastrutture dell’Ucraina continueranno, anche se l’agenzia prevede un “ritmo ridotto” di combattimenti durante l’inverno.

Per ora, ha detto, la Cia non vede una via immediata ai negoziati per porre fine al conflitto: “Non crediamo che i russi al momento siano seri riguardo a un vero negoziato”.

È probabile, sostengono gli americani dell’Isw, l’Istituto statunitense per lo studio della guerra, che le forze russe intensifichino i loro attacchi su Kiev per alimentare il malcontento pubblico nella capitale, ma è improbabile che questi attacchi missilistici spezzino la volontà dell’Ucraina.

“Il 16 dicembre – rilevano gli analisti Usa – le forze russe hanno condotto la loro nona campagna missilistica su larga scala contro le infrastrutture energetiche critiche dell’Ucraina e hanno lanciato uno dei più grandi attacchi missilistici su Kiev. Gli attacchi russi continuano a rappresentare una minaccia significativa per i civili ucraini, ma non aumentano la loro capacità di condurre operazioni offensive in Ucraina”.

Fatto sta che, su Telegram, il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, sottolinea che solo un terzo delle persone ha acqua e riscaldamento, e circa il 40% ha energia elettrica a causa delle reti elettriche danneggiate.

”I servizi comunali stanno lavorando per restituire calore e acqua a tutti i residenti della capitale entro la mattina. Gli ingegneri energetici stanno cercando di stabilizzare il sistema di alimentazione”, ha affermato il sindaco.

La metropolitana della città era stata chiusa e nella regione sono in vigore interruzioni di corrente di emergenza.

“Verranno organizzati ulteriori autobus – ha assicurato Klitschko – per duplicare i percorsi del tram e della metropolitana”.

E, poco dopo, la metropolitana di Kiev ha ripreso a funzionare: “i treni attualmente circolano con l’intervallo del fine settimana di 10 minuti”.

Le stazioni della metropolitana funzionano anche come rifugi durante i raid aerei.

Ieri a Kiev il movimento dei treni della metropolitana era stato interrotto a causa dell’impatto dei missili russi nei distretti di Desnyan, Dnipro e Holosiiv.

L’amministrazione militare della città di Kiev ha sostenuto che 37 dei 40 razzi che sorvolavano la capitale sono stati abbattuti.

“Negli ultimi giorni, c’è stato un aumento di attacchi russi a lungo raggio contro le infrastrutture nazionali critiche dell’Ucraina, in gran parte per mezzo di missili da crociera lanciati dall’aria e dal mare – ha scritto su Twitter l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina – ma quasi certamente hanno incluso anche veicoli aerei senza equipaggio forniti dall’Iran e lanciati dalla regione russa di Krasnodar”.

“In precedenza – sottolinea il ministero della Difesa di Londra – gli Uav erano lanciati principalmente da località all’interno della Crimea occupata. Il cambio del sito di lancio è probabilmente dovuto alle preoccupazioni russe sulla vulnerabilità della Crimea ed è anche dovuto al fatto che il rifornimento delle armi in Russia arrivi ad Astrakhan”.

Il governatore della regione di Dnipro, Valentyn Reznichenko ha riferito che ieri i soccorritori hanno recuperato il corpo di un bambino di un anno e mezzo dalle macerie di un edificio residenziale di tre piani, nella città ucraina centrale di Kryvyi Rih finita sotto attacco russo.

In totale, quattro persone sono state uccise nell’attacco di ieri mattina a Kryvyi Rih, ha detto Reznichenko. Altri 13 sono rimasti feriti, tra cui quattro bambini. Kryvyi Rih è la città di Zelensky.